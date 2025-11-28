美대사대리 “한반도뿐 아니라 인태 지역서 한미 공동과제 해결”

케빈 김 신임 주한 미국대사대리는 28일 한미 동맹의 방향성에 대해 “공동 도전과제를 한반도뿐 아니라 인도·태평양 지역에서 해결하는 것이 중요하다”며 “궁극적으로 중요한 것은 한반도와 인태 지역에 억지력을 강화하는 것”이라고 밝혔다.
케빈 김 대사대리는 이날 서울 용산구 드래곤힐호텔에서 열린 강연에서 ‘동맹 현대화, 전작권 전환, 핵추진 잠수함 추진 등 민감한 안보 현안을 양국이 어떻게 협조해 나가야 하나’ 묻는 질문에 이같이 답했다.
그는 “단순한 군사동맹을 넘어서 경제·외교 등 모든 것에 한미관계가 관여하고 있다”며 “미국의 미래는 한국에 달려 있고, 한국의 미래는 미국에 달려 있다”고 강조했다.
이어 “그렇기 때문에 도널드 트럼프 대통령과 이재명 대통령이 경주에서 정상회담을 통해 한미동맹의 새로운 장을 열었다”며 “양국 정상은 조선업을 포함한 다양한 전략 산업의 협력을 강화해 나가기로 했다”고 했다.
또 “양국 연합군은 역내 모든 위협에 대응하기로 했다. 동북아의 안보 상황은 더욱 힘들고 복잡하기 때문”이라며 “북한은 핵미사일 능력을 고도화하고 있고, 러시아는 군사협력을 강화하고 있다”고 했다.
그러면서 “이러한 모든 도전 과제는 반드시 대응해야 한다”며 “한미동맹은 침략을 억제하고 대화와 외교를 지지하며 한반도의 완전한 비핵화를 위해 굳건히 나아가고 있다”고 설명했다.
케빈 김 대사대리는 한미 조인트 팩트시트(공동 설명자료)에 대해 “정말 역사적이고 특별한 합의다. 무역·외교·국방과 한미 공동의 미래 비전까지 다뤘다”며 “한미 관계는 포괄적이다. 공동자료를 보면 미국이 모든 요소들을 실행할 것이란 걸 알 수 있다”고 강조했다.
북한의 핵 위협에 대한 대응 방안으로는 “북한의 능력은 한국에만 위협이 되는 게 아니라 미국과 일본 등 다양한 동맹에 위협이 된다”며 “한반도 안보를 지키기 위해 우리는 한미 동맹을 현대화해야 한다”고 했다.
그는 “궁극적으로 한국은 국방비를 3.5% 증액하기로 했고, 첨단무기를 미국으로부터 수입하기로 했다. 이에 더해 주한미군의 주둔도 계속해서 유지하게 될 것”이라며 “미국은 한국에 계속해서 확장억제를 제공할 것”이라고 말했다.
중국의 대만 침공 가능성에 대해서는 “말씀드릴 수 없다”며 말을 아꼈다. 그러면서 “어떠한 일이 일어나든 간에 트럼프 대통령은 대만해협과 인태 지역의 평화를 위해 최선을 다할 것”이라고 했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
