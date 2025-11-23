김민석 “난 김대중 사람…李와 다음 노벨평화상 한국국민이 받았으면 했다”

김민석 국무총리는 23일 “김대중 대통령님의 삶은 그 자체가 마라톤이었다”며 “그리고 그 마라톤은 오늘 이재명 정부로 이어지고 있다”고 했다.
김 총리는 이날 서울 마포구 상암평화의공원에서 열린 제10회 2025 김대중 평화 마라톤대회 개회식 축사에서 “저는 김대중 사람이다. 저는 김대중 대통령님으로부터 정치를 배웠고 그것을 제 인생의 가장 큰 영광으로 생각하고 있다”면서 이같이 말했다.
그는 “권노갑 고문님께서 말씀 주신 것처럼 김대중 대통령님의 삶은 그 자체가 마라톤이었다. 그 마라톤의 과정에서 수많은 상처를 입었고, 그 상처 가운데 심지어 다리가 부러지는 그러한 아픔도 있었지만, 그 길을 뛰어내서 민주주의, 평화, 인권의 길을 열었다. 그리고 그 마라톤은 오늘 이재명 정부로 이어지고 있다”고 강조했다.
이어 “며칠 전에 이 대통령님과 이런 말씀을 나눈 적이 있다. 노벨평화상을 처음으로 대한민국에서 받은 분은 김대중 대통령인데, 다음에는 대한민국 국민이 받았으면 좋겠다. 그런 거 가능하지 않겠나? 그러한 마음을 가지고 결의를 다지는 마라톤이 되기를 바란다. 여러분의 완주를 기원한다”고 참가자들을 응원했다.
