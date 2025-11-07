李, ‘새까만 사람들’ 인종차별 발언 적십자사 회장 ‘감찰’ 지시

이날 대통령실은 “적십자회장이 앙골라, 인도, 체코, 스리랑카 등 외국 대사를 대상으로 인종차별 언행을 했다는 언론 보도와 관련해, 이재명 대통령은 해당 행위를 엄중 질책하고 복지부에 감찰을 지시했다”고 밝혔다.
대통령실은 “이 대통령은 인종, 민족, 국가, 지역 등 모든 차별과 혐오는 국가공동체를 위해하는 심각한 반사회적 행위라며 확실한 근절대책을 수립하라고 각 부처에 지시했다”고도 했다.
전날 JTBC는 2023년 열린 고액 기부자를 위한 적십자사 갈라쇼 이후 김 회장이 직원들과 함께한 자리에서 ‘인종차별’ 발언을 했다고 보도했다. 보도에 담긴 녹취에서 김 회장은 “외국 대사들 별 볼 일 없는 사람들이 다 모이더라고”라며 “그냥 얼굴 새까만 사람들만 다 모였더만 보니까”라고 했다. 해당 행사에 참석한 외국 인사들은 앙골라, 인도, 체코, 스리랑카 등 7개국 대사와 대사 부인들로, 김 회장은 그들을 ‘새까만 사람들’이라고 지칭하며 인종차별 발언을 한 것이다.
김 회장은 윤석열 전 대통령 후원회장 출신으로 권성동 국민의힘 의원과 윤영호 전 통일교 본부장이 만난 자리에 동석하기도 했다.
김 회장은 논란이 되자 사내 게시판에 “어떤 이유로든 저의 발언은 정당화될 수 없다”며 “고개 숙여 사과드린다”는 글을 올렸다.
