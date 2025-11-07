‘배치기 몸싸움’으로 끝난 최악 국감

이재명 정부 출범 첫 국회 국정감사가 마지막 날인 6일까지 정쟁과 몸싸움으로 파행했다. 욕설과 고성, 몸싸움만 남은 ‘최악의 저질 국감’이 됐다는 지적이 나온다.
여야는 이날 열린 대통령실에 대한 국회 운영위원회 국감에서 시작부터 설전을 벌였다. 더불어민주당이 “이번 국감 대상은 이재명 정부 대통령실도 있지만 윤석열 정부 대통령실도 있다”며 윤석열 정부에서 대통령실 법률비서관을 지낸 국민의힘 주진우 의원의 이해충돌 가능성을 제기한 것. 여야 의원들이 고성을 주고받다 국감은 시작 59분 만에 정회됐다. 이어 국민의힘 송언석 원내대표는 회의장 문을 나서려다 뒤따르던 민주당 이기헌 의원과 두 차례 배를 부딪치며 ‘배치기 몸싸움’을 벌였다.
국감은 재개됐지만 이번엔 주 의원이 운영위원장인 민주당 김병기 원내대표가 김현지 대통령실 제1부속실장 출석을 막기 위해 의도적으로 국감을 정회했다는 취지의 글을 올린 것을 두고 충돌했다. 김 원내대표는 “야지(‘조롱’이란 뜻의 일본어)를 놓은 것”이라며 정회를 선언했고 주 의원은 민주당 의원들을 향해 “여기 야지 안 놓는 사람이 어딨나”라고 맞받았다.
이날 대통령실을 끝으로 약 한 달간의 국감은 마무리됐다. 하지만 조희대 대법원장 이석 문제를 시작으로 김 실장 출석 문제로 마지막까지 맹탕 국감, 정쟁 국감만 이어졌다는 비판이 나온다. 한 재선 의원은 “국감 마지막까지 국민께 희망조차 없는 모습을 보여드린 것 같아 얼굴을 들 수가 없을 지경”이라고 말했다.
