金총리 “내년 3월 북미 정상회담 가능성, 합리적 기대”

김민석 국무총리가 내년 3월경 북미 정상회담이 열릴 수 있을 것이라는 일각의 전망에 대해 “합리적 기대”라고 말했다.
김 총리는 6일 오후 국회 예산결산특별위원회에 출석해 더불어민주당 이수진 의원의 질의에 이같이 답했다.
앞서 4일 국회 정보위원회 여야 간사는 “국가정보원이 ‘북한이 미국과의 대화에 대비해 온 동향이 확인됐다. 내년 3월이 북미 대화 가능성에 대한 정세의 분기점이 될 것’이라고 보고했다”고 밝혔다.
김 총리는 “내년 4월을 전후해 도널드 트럼프 미국 대통령이 다시 아시아를 방문하는 시기와 연동해 (3월 전망을) 말씀하신 것으로 보인다”며 “양자의 의사가 합치되고 현실적으로 가능한 조건을 생각하면 그래도 가능성이 높은 시기로 보는 게 합리적 기대가 아닌가 생각한다”고 설명했다.
한편 그는 이재명 정부가 추진하는 원자력 추진 잠수함(원잠) 관련해 “이미 저희의 재래식 잠수함 기술은 세계적 수준이고 몇 가지 노력을 집중적으로 더하면 원잠에 충분히 도달할 수 있다”고 자신했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0