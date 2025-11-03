JSA 처음 찾은 헤그세스 “南北 마을 이렇게 가까운 줄 몰랐다”

美국방장관, 안규백 장관과 판문점 시찰
“한미동맹 상징적 장소에서 만나 기쁘다”
DMZ 한미 공동 수색작전에 만족감 표해
피트 헤그세스 미국 전쟁부(국방부) 장관이 3일 처음으로 판문점 공동경비구역(JSA)을 방문했다. 그는 함께 JSA를 둘러본 안규백 국방부 장관에게 “JSA에 오기 전에는 분단선이 일직선인 줄 알았는데, 계곡도 있고 숲도 있는 모습을 보면서 생각이 많이 달라졌다. (한국의) 대성동 마을과 북한의 마을을 보며 이렇게 가까운 줄 몰랐다”고 소감을 밝혔다.
이날 헤그세스 장관 일행이 탄 주한미군 블랙호크(UH-60) 헬기 4대는 오후 4시 32분 경기 파주 JSA 남쪽의 주한미군기지 ‘캠프 보니파스’ 헬기장에 착륙했다. 우선 미군과 경호원들이 먼저 내려 주변을 살핀 뒤 이상 없음을 확인하고 나서야 헤그세스 장관을 태운 헬기가 착륙했다.
남색 정장의 헤그세스 장관은 새뮤얼 파파로 미국 인도태평양사령관(대장), 제이비어 브런스 주한미군사령관(대장) 등 지휘관들과 헬기에서 내렸다. 헤그세스 장관은 브런슨 사령관과 대화를 나눈 뒤, 영접을 나온 안 장관과도 짧게 대화를 나눴다. 안 장관이 “피곤하진 않느냐”고 물었고, 헤그세스 장관은 “괜찮다”고 답했다.
헤그세스 장관은 JSA에 발 디딘 소감을 “한미동맹의 상징적 장소에서 만나 기쁘다”고 밝혔다. 양국 장관은 JSA 인근까지 버스로 이동했다. 이동하는 내내 5대 이상의 경호 차량, 기관총으로 무장한 주한미군 차량이 엄호했다.
헤그세스 장관은 안 장관과 1시간가량 판문점 일대를 둘러봤다. 이후 취재진의 질의에 별다른 답변 없이 자신의 왼쪽 가슴을 손으로 치며 헬기에 탑승했다. 오는 동안 헤그세스 장관은 안 장관에게 비무장지대(DMZ)에서 한국과 미국 장병이 공동으로 수색작전을 하는 모습에 감명을 표했다고 한다.
안 장관은 이후 기자들을 만나 “(헤그세스 장관이) DMZ에서 한미가 공동으로 수색작전 하는 것을 보고 상당히 감명을 받았다”며 “한미가 공고한 연합방위태세를 구축하면서 작전하고 있는 것에 상당히 만족한다고 말했다”고 전했다. 안 장관은 “판문점과 JSA는 남북 관계의 최전선이자 트럼프 대통령과 김정은이 만난 소통과 대화의 장소”라며 “(헤그세스 장관이) 양국 장관의 판문점 방문은 그 자체만으로도 한미 연합에 상징적이라는 취지로도 말씀하셨다”고 덧붙였다.
양국 장관의 대화에서 북한-미국 대화 가능성 등은 언급되지 않았다고 안 장관은 밝혔다. 4일 열리는 안보협의회의(SCM)에서 원자력 추진 잠수함(핵잠수함) 의제가 논의될 수 있느냐는 질의에 안 장관은 별다른 답변을 내놓지 않았다.
