농어촌 기본소득 경쟁률 8대 1…뽑히면 ‘매월 15만 원’

정부가 인구감소지역 60개 군을 대상으로 추진 중인 ‘농어촌 기본소득’ 시범사업지 신청이 8대 1의 경쟁률을 기록했다.
대상 지역으로 선정되면 주민들은 매월 15만 원의 지역사랑상품권을 지급받게 된다.
● 경쟁률 8.2대 1…선정되면 ‘월 15만 원’
14일 농림축산식품부(농식품부)는 인구감소지역을 대상으로 한 ‘농어촌 기본소득 시범사업’ 공모 접수 결과를 발표했다.
이번 공모에는 전체 인구감소지역 69개 군 가운데 49개 군(71%)이 신청해 경쟁률 8.2대 1로 집계됐다. 이 가운데 6개 군이 시범사업 대상지로 최종 선정된다. 농식품부는 평가위원회를 구성해 각 지역의 사업계획서를 검토한 뒤, 10월 중 최종 결과를 발표할 예정이다.
선정된 지역 주민에게는 매월 15만 원의 지역사랑상품권이 지급된다. 사업 기간은 2년이며, 총 사업비는 8500억 원이다. 이 중 국비 40%, 시·도비 30%, 군비 30%가 투입된다.
● 전국적으로 확대되면 ‘연간 약 17조’
이번 사업은 이재명 대통령이 대선 후보 시절부터 추진 의지를 보여 온 핵심 공약으로, 주요 국정과제인 ‘농어촌 소멸 위기 극복’ 을 목표로 한다. 국회예산정책처는 해당 사업이 전국적으로 확대될 경우 연간 약 17조4000억 원의 예산이 필요할 것으로 추산했다.
농식품부 관계자는 “정부의 국정과제인 ‘모두가 잘사는 균형성장’과 ‘기본이 튼튼한 사회’를 뒷받침하겠다”며 “시범사업을 통해 정책 효과를 분석하고 본사업 추진 방향을 검토할 예정”이라고 밝혔다.
● 내년도 전국민 대상 보편 지원 확대
정부는 내년도에도 전국민을 대상으로 하는 여러 지원 정책을 확대할 계획이다. 물가 상승 우려 속에서도 추진되는 ‘직장인 든든한 한끼’ 사업에는 79억 원이 투입된다. 농식품부는 이 사업을 인구감소지역과 산업단지를 중심으로 3년간 시범 실시할 예정이다.
또한 중단됐던 초등학생 과일간식 지원 사업에는 169억 원을, 학생 만족도가 99%에 달했던 ‘대학생 천원의 아침밥’ 사업에는 111억 원을 각각 편성했다.
한편 내년도 농식품부 예산안은 총 20조350억 원으로, 국회 심의를 통과하면 사상 처음 20조 원을 돌파하게 된다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
