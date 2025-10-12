박수현 “정청래가 자기 정치? 대표 취임 뒤 인터뷰도 안 해”

박수현 더불어민주당 수석대변인이 12일 정청래 대표 체제에서 당정 간 이견이 잇따라 발생하고 있다는 주장에 대해 사실이 아니라고 강조했다.
박 수석대변인은 이날 자신의 페이스북에 “항간에 민주당과 정청래 대표에 대해 거의 사실처럼 굳어져가는 오해가 두 가지가 있습니다. 첫째는, 정청래가 ‘자기정치’를 한다는 것이고, 둘째는, 민주당이 당정대 조율없이 과속을 한다는 것”이라며 “이 두 가지는 다른 것이 아니라 결국 동전의 앞뒷면처럼 연결되어 있다”고 말했다.
그는 “정 대표는 ‘혹시 지금 제가 ‘자기정치’를 하고 있습니까?’ 라고 지도부와 참모들에게 자주 질문한다. 이 질문을 자주 한다는 자체가 자신을 자주 돌아보고 있다는 뜻”이라고 주장했다.
박 수석대변인은 “정 대표는 취임 후 지금까지 언론 인터뷰를 한 차례도 하지 않았다. 정 대표가 ‘제가 인터뷰를 사양하는 이유는 대통령님 임기 초이기 때문이다. 오직 대통령님의 국정철학과 국정운영이 국민과 공직자에게 이해되어야 할 임기 초에 당대표 인터뷰가 매일 신문과 방송에 대문짝만하게 보도된다고 생각하면 대통령님께 얼마나 송구스러운 일이겠나?’라고 답했다”며 “이 한 가지 사실만으로도 ‘정청래가 자기정치를 한다’는 것은 사실이 아니라고 확신한다”고 덧붙였다.
‘민주당이 당정대 조율 없이 과속한다’는 주장에 대해서는 “이 가정에 대해 저는 ‘당정대는 항상 긴밀히 소통한다. 특히 정 대표는 대통령실과 거의 매일 소통한다’고 설명해 왔다”며 “자칫하면 ‘당이 용산 출장소냐’라는 비판에 직면할 수 있지만 ‘매일 소통’ 사실을 공개한 것은 ‘예상 비판’보다 ‘당정 이견’으로 프레임화되는 것이 더 위험하다고 판단했기 때문”이라고 했다.
그는 “민주당은 전직 대통령 탄핵으로 출범한 정부를 뒷받침하는 여당이다. 탄핵의 이유가 불법 비상계엄 즉 내란이다. 민주당은 새 정부에 당연히 부여되는 ‘개혁’에 더해 ‘청산’이라는 엄중한 임무까지 부여받고 있다. 이렇게 과중한 과제를 떠안은 여당이 또 있었나?”라고 반문했다.
그러면서 “이런 상황에서 한편으로는 ‘3대개혁’을 추진하면서, 다른 한편으로는 ‘내란청산’도 감시해야하는 민주당이 조용할 수가 있겠나? 이 정도면 오히려 조용한 편 아닌가?”라며 “다만, 대통령님의 주요 외교 일정 시 국내 정치 이슈가 매끄럽지 못하게 배치된 점은 돌아봐야 한다. 앞으로 그런 점까지 민주당은 면밀하게 고려할 것”이라고 말했다.
끝으로 그는 “이렇게 보면 ‘당정대 조율 없는 민주당의 과속’은 사실이 아니다. 당정대가 원팀이 되어 ‘과감하되 정교하게, 신속하되 차분하게’ 청산과 개혁을 추진하고 마무리 할 것”이라고 강조했다.
