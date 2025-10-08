이준석, ‘화짱조’ 루머에…“가계 내 화교·중국인·조선족 전혀 없어”

개혁신당 이준석 대표는 8일 자신이 중국계 출신이라는 루머에 대해 “친가나 외가 모두 가계 내에 화교나 중국인, 조선족이 전혀 없다”고 선을 그었다.
이 대표는 이날 자신의 페이스북에 “요즘 인스타그램에서 ‘화짱조’라는 표현을 쓰며 이것저것 콘텐츠를 만드는 경우가 많다”며 “누가 처음 퍼뜨린 말인지는 모르겠지만 그들의 기대와 달리 이준석은 친가나 외가 모두 가계 내에 화교나 중국인, 조선족이 전혀 없다”고 적었다.
이 대표가 언급한 ‘화짱조’는 ‘화교’와 중국인을 비하하는 표현인 ‘짱깨’, ‘조선족’의 앞 글자를 합친 신조어로, 혐중 정서가 내포된 표현이다.
이 대표는 “그와 별개로 화교는 저기 왜 들어가 있는지 궁금하다”며 “중국인이나 조선족 관련해서야 그에 동의하는지는 차치하고 정치적, 사회적, 일자리 문제 등 나름의 이유가 있을 수 있다고 생각한다”고 했다.
이어 “그런데 화교는 오래전에 탈중국해서 대만(중화민국) 국적을 가진 사람들인데, 주현미 씨나 이연복 셰프, 후인정 감독 정도가 화교하면 가장 먼저 떠오르는 인사들인데, 이분들은 누가 봐도 훌륭한 한국인이고 공산당과도 관계없을 이들을 같이 싸잡는 이유는 솔직히 잘 이해되지 않는다”고 말했다.
또 “대부분의 ‘짱조’는 영주권자나 취업비자 상태일 것이라 투표권이 없을 것이고, (지방선거 투표권이 일부 있지만 ‘화(화교)’에 비해 매우 적음) ‘화’를 싸잡는 이유와 적어도 60만 이상으로 추산되는 ‘화’와 그 직계 자손을 싸잡을 여유가 보수진영에 있는지 궁금하다”고 덧붙였다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0