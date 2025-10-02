李대통령, 혐중발언 겨냥 “국익 훼손하는 자해행위”

중국인 무비자 단체관광 언급하며
“수백만원 쓰는데 환영해도 부족할 판
국격 훼손하는 행위 방치해선 안돼”
이재명 대통령이 2일 ‘혐중 시위’를 거론하며 “해외관광객의 안전을 위협하는 선동 행위를 철저히 단속하고, 인종 차별적 혐오를 근절하기 위한 특단의 대책을 서둘러 마련해달라”고 지시했다. 이 대통령은 지난달 9일 국무회의에서도 혐중 시위에 대해 “표현의 자유가 아닌 ‘깽판’”이라며 대책 마련을 주문했었다.
이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관회의에서 “이제는 국익과 국가 이미지를 훼손하는 백해무익한 자해 행위를 완전히 추방해야 한다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 중국인 단체 관광객의 무비자 입국을 언급하며 “내수 활성화, 경제 회복에 많은 긍정적 효과가 기대된다”며 “문제는 최근에 특정 국가, 특정 국민을 겨냥한 말도 안 되는 허무맹랑한 괴담, 혐오 발언들이 무차별적으로 유포되고 있고 인종 차별적인 집회들도 계속되고 있다”고 했다.
이어 “관광객이 한번 들어오면 수백만 원씩 돈을 쓰고 간다. 관광객이 1000만 명이 더 들어오면 그 엄청난 수출 효과를 내는 것”이라며 “고마워하고 환영해도 부족할 판에 혐오하고 증오하고, 정말 저질적인, 국격을 훼손하는 그런 행위들을 결코 방치하거나 해서도 안 되겠다”고 강조했다. 또 “한번 역지사지해보자. 일본의 혐한 시위를 뉴스에서 보면 어떤 느낌이 들었느냐”고도 했다. 일각에선 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 경북 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 염두에 둔 것이란 지적이 나온다.
이 대통령은 추석 연휴를 앞두고 “중간에 끼여 있는 샌드위치 데이 하루를 더하면 열흘이라고 하는 긴 휴가가 시작되는데, 샌드위치 데이에는 연차를 내 가지고 공식적으로는 쉴 생각”이라고 말했다. 그러면서 “비상 대기 업무나 그런 건 당연히 해야 한다”며 “공직자가 솔직히 휴가, 휴일이 어딨느냐. 24시간 일하는 것이다. 자다가도 벌떡 일어나고 그러는 게 그게 공직”이라고 했다.
이날 이 대통령이 직접 출연한 APEC 정상회의 홍보영상이 공개됐다. 이 대통령은 경광봉을 양손에 들고 항공기 이동을 유도하는 항공기 유도원(마샬러)으로 등장한다. 영상은 APEC 공식 홍보대사인 가수 지드래곤(GD)이 주연을 맡았으며 영화감독 박찬욱, 전 국가대표 축구선수 박지성 등이 출연했다. 외교부는 “이 대통령은 마샬러로 깜짝 출연해 혼란을 극복하고 질서 있게 국제사회에 복귀한 대한민국을 은유하는 장면을 표현하는 데 힘을 보탰다”고 설명했다.
