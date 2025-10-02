北 최선희, 中 왕이에 축전 “외교 교류·협조 강화”

최선희 북한 외무상이 중국 국경절(10월 1일) 76주년을 맞아 왕이 중국 외교부장에 “두 나라 외교 부문의 교류와 협조를 강화하기 위해 공동으로 노력해 나가자”는 내용의 축전을 보냈다.
조선중앙통신은 2일 최 외무상이 전날 왕이 부장에게 이같은 내용의 서한을 보냈다고 보도했다. 그는 축전에서 “새 중국 창건 후 지난 76년간 중국 인민은 중국 공산당의 영도 밑에 중국 특색의 사회주의를 건설하기 위한 위업 수행에서 괄목할 성과들을 이룩했다”고 했다.
지난달 3일 열린 중국 전승절 80주년 기념행사에 대해서는 “날로 높아지고 있는 중화인민공화국의 종합적 국력과 국제적 지위를 뚜렷이 과시한 중요한 계기였다”고 치켜세웠다.
그러면서 “전통적인 조중(북중) 친선을 새 시대의 요구에 맞게 공고·발전시키는 데서 두 나라 외교 부문이 중요한 사명을 지니고 있다”고 강조했다.
최 외무상은 “이번 중국 방문 시 두 나라 최고 영도자 동지들께서 이룩하신 합의를 철저히 이행하며 조중 사이의 친선적인 왕래와 실질적인 협조를 추동하기 위한 심도 있는 의견을 교환하고 중요한 견해 일치를 이룩한 데 대해 기쁘게 생각한다”고 밝혔다.
이어 “조중 친선 협조 관계를 보다 활력 있게 전진시키며 두 나라 외교 부문 사이의 교류와 협조를 강화하기 위하여 공동으로 노력해나갈 것”이라고 덧붙였다.
앞서 최 외무상은 왕 부장의 초청으로 27~30일 중국을 방문했다. 2022년 외무상에 임명된 그가 단독으로 중국을 방문한 건 이번이 처음이다. 그는 28일 왕이 부장과 회담하고 29일에는 리창 국무원 총리를 접견했다.
