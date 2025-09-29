조국 “트럼프 ‘선불’ 압박은 불평등조약…철회 결의안 불참한 국힘 정신차려라”

조국 조국혁신당 한국의 대미 투자금 3500억 달러를 철회하는 내용의 결의안을 국회에서 통과시켜야 한다고 밝혔다.
조 비대위원장은 29일 오전 국회에서 열린 당 비상대책위원회의에서 “최근 개혁 5당이 이러한 요구를 담은 결의안을 국회에 제출했다”며 이같이 밝혔다.
더불어민주당, 조국혁신당, 진보당, 사회민주당, 기본소득당 소속 의원 65명은 이달 25일 ‘미국의 3500억 달러 대미 투자 요구 철회 및 한국 노동자 인권 보장 촉구 결의안’을 국회에 제출했다.
조 비대위원장은 “당장 본회의를 열어 결의안을 통과시켜야 한다. 그 결의안을 트럼프 대통령과 미국 정부에 보내자”며 “이재명 대통령이 국회를 지렛대 삼아 당당하게 협상할 수 있도록 힘을 모아주자”라고 제안했다.
그러면서 “우려스러운 건 국민의힘 태도다. 국민의힘 의원들은 결의안에 단 한 명도 서명하지 않았다”며 “심지어 우리 국익을 파괴하려는 트럼프 대통령에게는 한마디도 못하면서 국익을 지키기 위해 사력을 다하는 이재명 대통령만 비판하고 있다”고 질타했다.
조 비대위원장 또 미국 측의 관세 협상 태도에 대해 “관세 폭탄과 3500억 달러 선불 압박은 투자 협정의 외피를 두른 불평등 조약”이라며 “수탈과 예속을 강요하는 것”이라고 지적했다.
조국혁신당은 당내 성비위 문제와 관련해선 당규 개정 작업을 진행 중이라고 했다. 박병언 대변인은 “당규개정 해서 직장내괴롭힘이나 성적 피해에 대해서 신고할 때 당에서 좀 더 중립적인 기구에서 할 수 있도록 기구 설치를 명문화할 것”이라고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
