‘대통령 전용기 탑승 민간인’ 이원모 부인 소환…특검, 경위 조사

尹 2022년 6월 나토 순방 때 탑승 논란
김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)이 29일 민간인 신분으로 대통령 전용기에 탑승했던 이원모 전 대통령실 인사비서관의 부인 신 모 씨를 피의자 신분으로 소환해 조사 중이다.
앞서 윤석열 전 대통령이 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 위해 스페인을 방문할 때 민간인 신분인 이 전 비서관 부인 신 씨가 대통령 전용기에 탑승해 논란이 된 바 있다.
이 전 비서관은 검찰 출신으로 윤 전 대통령이 대선 후보 시절 김 여사와 가족의 법률 업무를 담당했다. 윤석열 정부 출범과 함께 대통령실 인사비서관으로 발탁됐으며, 대표적인 ‘친윤’ 인사로 꼽혔다.
당시 대통령실은 “인사비서관의 부인이어서 이해충돌 등 여러 법적인 문제가 생길 것 같아 신 씨가 무보수 봉사를 자청했다”면서 “민간인 자원봉사자도 기타 수행원 자격으로 순방에 참여할 수 있다”며 위법이 아니라고 주장했다.
