김정은 “핵무력 중추로 한 안전보장, 절대 불변한 입장”

김정은 북한 노동당 총비서가 “핵 무력을 중추로 하는 힘에 의한 평화유지, 안전보장 논리는 우리의 절대 불변한 입장”이라고 강조했다.
당 기관지 노동신문은 27일 김 총비서가 전날(26일) 핵무기연구소를 비롯한 핵관련분야의 과학자, 기술자들을 만나 핵물질생산 및 핵무기생산과 관련한 중요협의회를 지도했다고 전했다.
이날 김 총비서는 핵물질생산 부문과 핵무기연구소의 ‘새년도 계획사업의 규모와 발전 전망’을 점검하고 “날로 장성하는 우리 국가의 핵기술 역량과 강화된 능력”이라면서 “전략적 핵기술 잠재력을 가지고 있는 것은 우리 당에 있어서 커다란 고무로 된다”고 말했다.
또 “강한 억제력 즉 핵 무력을 중추로 하는 힘에 의한 평화유지, 안전보장 논리는 우리의 절대불변 한 입장”이라면서 “국가의 핵 대응태세를 계속 진화시키는 것은 공화국의 안전 환경 상 필수적인 최우선과제이고, 국가의 현재와 미래를 위한 가장 정확한 선택이며 우리가 견지해야 할 변할 수 없는 의무”라고 덧붙였다.
그는 “우리는 국가의 주권안전과 이익, 발전권을 믿음직하게 담보할 수 있는 핵방패와 검을 부단히 벼리고 갱신해야 한다”며 “당과 공화국 정부는 핵기술분야에 지속적인 발전을 위한 모든 가능성과 조건을 최우선적으로 제공, 지원할 것”이라고 했다.
그러면서 “핵기술 분야 모든 전문가들이 당 핵 역량 증강 노선의 진수를 깊이 자각하고 특출한 연구 성과와 빛나는 증산 실적으로 당 제9차 대회를 맞이해야 한다”며 자위적 핵 능력을 끊임없이 고도화해 나가는데 나서는 강령적인 과업을 제시했다고 신문은 전했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
