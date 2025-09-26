주진우 “김어준 처남을 차관 기용?…논평을 포기한다”

인태연 전 대통령자영업비서관

정부가 중기부 제2차관으로 유력하게 검토하고 있는 인태연 전 대통령자영업비서관은 김 씨의 처남이다.인 전 비서관은 한국외국어대 독일어학과 출신으로, 인천 부평구 문화의거리에서 의류매장을 운영하며 상인회장을 지냈다. 더불어민주당 소상공인특별위원회 수석부위원장, 전국유통상인연합회 공동회장, 한국중소상인자영업자총연합회장 등을 지냈고, 2018년 문재인 정부에서 만들어진 대통령자영업비서관을 역임했다.