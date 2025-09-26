동아일보

김혜경 여사, 美 미슐랭 한식 셰프 만나 "김밥 인기 엄청나"

  동아일보

  입력 2025년 9월 26일 00시 30분

대통령실 제공
이재명 대통령과 함께 방미 중인 김혜경 여사가 24일(현지시간) 뉴욕한국문화원을 방문해 문화원 내에서 열린 K-푸드 현장간담회에 참석했다. 김 여사는 “한식이 미국에서 이렇게나 인기가 많은지 뉴욕에 와서 코리아타운의 상점들을 둘러 보고 실감했다”고 말했다.

대통령실은 25일 서면브리핑을 통해 김 여사가 24일(현지 시간) 문화원 직원들을 격려하며, 뉴욕에서 한국문화의 독창성과 우수성을 알리기 위한 노력을 이어갈 것을 당부했다고 밝혔다.

뉴욕한국문화원은 전 세계 35개 문화원 중 가장 대표적인 명소 중 하나로 1979년 처음 문을 연 이래 뉴욕에서 한류 확산을 이끌어 왔다. 공연, 영화, 미술, 도서, 한식 등 다양한 문화예술 행사를 진행하는 한류 멀티플렉스로 자리매김하고 있다.

뉴욕한국문화원 1층에서 진행된 K-푸드 현장간담회에서는 뉴욕에서 활동하는 한식 셰프, K-푸드 테마관광 전문여행사, K-푸드 유통 종사자 등 한식관련 전문가들과 만나 한식 세계화의 현황과 전망에 대해 의견을 나눴다.

현장간담회에는 전세계 최초 미슐랭 스타를 받은 김훈이 셰프, 파인 다이닝 한식당 ‘주옥(Joo-Ok)’ 대표인 신창호 셰프, 미슐랭 1스타 한식당 ‘꼬치(Kochi)’, ‘돈돈(Dondon Korean BBQ)” 대표인 심성철 셰프, ’주아(Jua)’ 대표인 김호영 셰프 등이 참석했다.

김 여사는 한식은 단순한 음식이 아니라 한국인의 삶과 정서를 담은 문화임을 강조하며, 다양한 분야에서 한국인의 문화인 한식을 알리는데 기여하고 있는 각 분야 전문가들에게 감사의 인사를 전했다.

한식당 최초로 미슐랭 스타를 받은 한식당 ‘단지(Danji)’ 대표 김훈이 셰프는 “한식 역사를 공부하면서 맛있는 것은 당연하고, 무엇보다 한식의 진짜 힘은 음식으로 병을 고칠 수 있게 하는 것이다. 특히 한국의 메주는 매우 강한 발효 유산균이다. 한국에서도 많은 관심을 가져주었으면 한다”는 바람을 전했다.

아시아전문 여행사 ‘리모트랜즈(Remote Lands)’의 공동대표 캐서린힐드는 “20년 전 아시아 여행을 위한 회사를 설립한 이후 10년간은 아무도 한국 여행 상품을 찾지 않았다”며 “그러나 이제는 K-WAVE로 한국은 젊은 세대들에게까지 ‘쿨’한 여행지가 되었다”고 말했다.

미슐랭 1스타 한식당 ‘주아(Jua)’ 대표 김호영 셰프는 “한식 세계화를 위해서는 프랑스의 르꼬르동블루, 일본의 츠지조리사전문학교, 이탈리아의 알마학교와 같이 체계적이고 전문적인 교육 제공할 수 있는 한식 전문 교육기관 필요하다”고 밝혔다.

이에 김 여사는 “10년 전 미국학교에서 도시락 김밥은 놀림의 대상이었지만 지금은 인기가 엄청나다. 오늘 주신 의견들도 적극 참고하여 전 세계에 한국음식을 알릴 수 있도록 노력하겠다. 함께 해달라”고 당부했다.

김예슬 기자 seul56@donga.com
