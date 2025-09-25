동아일보

“이렇게 디테일 강하니 대통령이 좋아해” 정청래가 칭찬한 장관은?

  입력 2025년 9월 25일 10시 39분

尹정부서 유임된 송미령 농식품부 장관
가락시장 동행해 추석 성수품 공급 설명

정청래 더불어민주당 대표가 25일 추석맞이 물가점검을 위해 서울 송파구 가락동 농수산물도매시장을 찾아 경매대에 올라 인사말을 하고 있다. 2025.9.25/뉴스1
더불어민주당 정청래 대표가 내달 초 추석 연휴를 앞두고 서울 송파구 가락동 농수산물도매시장을 방문해 물가를 점검하고 상인들의 의견을 청취했다. 이 자리에 동행한 송미령 농림축산식품부 장관이 추석 성수품 공급과 관련한 이야기를 하자 정 대표는 “이렇게 디테일에 강하니까 대통령께서 좋아하시는 것 같다”고 공개 칭찬했다. 이재명 대통령은 윤석열 정부에서 임명된 송 장관을 유임시켰다.

정 대표는 25일 오전 현장 간담회에서 “물가 관리가 굉장히 중요한 데 다행히 지난해보다는 추석 차례상을 차리는 데 (비용이) 1.7% 내려갔다”며 “치솟는 물가 때문에 걱정하던 것은 시름을 조금 놓아도 될 것 같다는 생각이 든다”고 했다. 이어 “가락시장의 기능이 우리 국민들의 밥상 물가 시름에 굉장히 중요한 역할을 하고 계시다는 것을 현장에서 와서 보니까 더 절실하게 느낄 수 있었다”며 “앞에 계신 분들께 정말 제가 밥 먹을 때마다 밥상에서 고맙게 생각을 해야 될 것 같다”고 했다.

정 대표는 송 장관에게 “올해 추석 성수품을 평소보다 1.6배 늘려서 선제적으로 공급했다고 하는데 맞느냐”며 “역대 최대 규모의 할인 지원과 할당 관세 등 우리가 가용할 수 있는 것을 총동원했느냐”고 물었다. 이에 송 장관은 “할당관세는 신선농산물은 하지 않고 일부 가공식품에 들어가는 원료만 하고 있다”며 “우리 생산자, 우리 국내농산물이 중요하기 때문에 할당관세를 사실 남발하는 것은 좋지 않다”고 답했다. 정 대표는 “대통령께서 이렇게 디테일에 강하니까 좋아하시는 것 같다”고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 25일 추석맞이 물가점검을 위해 서울 송파구 가락동 농수산물도매시장을 방문해 과일을 살펴보고 있다. 2025.9.25/뉴스1
정 대표는 ‘현장에 답이 있다’는 점을 강조하며 “농식품부 경우 장관이 현장을 많이 다니시고 직접 종사하시는 분들의 생생한 목소리를 듣는 것이 굉장히 중요할 것 같다”고 했다. 그러면서 “국민의 삶을 책임지는 정부 여당이 되다보니까 그동안 미처 생각하지 못했고 미처 챙기지 못했던 부분을 저희가 잘 챙기려고 노력하고 있다”며 “여러 사장님들 애로사항 같은 것을 앞으로도 계속해서 듣고 필요한 조치를 배려하는 최선의 노력을 다하겠다”고 약속했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
