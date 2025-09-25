“이렇게 디테일 강하니 대통령이 좋아해” 정청래가 칭찬한 장관은?

더불어민주당 정청래 대표가 내달 초 추석 연휴를 앞두고 서울 송파구 가락동 농수산물도매시장을 방문해 물가를 점검하고 상인들의 의견을 청취했다. 이 자리에 동행한 송미령 농림축산식품부 장관이 추석 성수품 공급과 관련한 이야기를 하자 정 대표는 “이렇게 디테일에 강하니까 대통령께서 좋아하시는 것 같다”고 공개 칭찬했다. 이재명 대통령은 윤석열 정부에서 임명된 송 장관을 유임시켰다.
정 대표는 25일 오전 현장 간담회에서 “물가 관리가 굉장히 중요한 데 다행히 지난해보다는 추석 차례상을 차리는 데 (비용이) 1.7% 내려갔다”며 “치솟는 물가 때문에 걱정하던 것은 시름을 조금 놓아도 될 것 같다는 생각이 든다”고 했다. 이어 “가락시장의 기능이 우리 국민들의 밥상 물가 시름에 굉장히 중요한 역할을 하고 계시다는 것을 현장에서 와서 보니까 더 절실하게 느낄 수 있었다”며 “앞에 계신 분들께 정말 제가 밥 먹을 때마다 밥상에서 고맙게 생각을 해야 될 것 같다”고 했다.
정 대표는 송 장관에게 “올해 추석 성수품을 평소보다 1.6배 늘려서 선제적으로 공급했다고 하는데 맞느냐”며 “역대 최대 규모의 할인 지원과 할당 관세 등 우리가 가용할 수 있는 것을 총동원했느냐”고 물었다. 이에 송 장관은 “할당관세는 신선농산물은 하지 않고 일부 가공식품에 들어가는 원료만 하고 있다”며 “우리 생산자, 우리 국내농산물이 중요하기 때문에 할당관세를 사실 남발하는 것은 좋지 않다”고 답했다. 정 대표는 “대통령께서 이렇게 디테일에 강하니까 좋아하시는 것 같다”고 했다.
정 대표는 ‘현장에 답이 있다’는 점을 강조하며 “농식품부 경우 장관이 현장을 많이 다니시고 직접 종사하시는 분들의 생생한 목소리를 듣는 것이 굉장히 중요할 것 같다”고 했다. 그러면서 “국민의 삶을 책임지는 정부 여당이 되다보니까 그동안 미처 생각하지 못했고 미처 챙기지 못했던 부분을 저희가 잘 챙기려고 노력하고 있다”며 “여러 사장님들 애로사항 같은 것을 앞으로도 계속해서 듣고 필요한 조치를 배려하는 최선의 노력을 다하겠다”고 약속했다.
댓글 0