국힘 “與서영교·부승찬 고발…‘조희대 회동’ 허위사실 유포-정치공작”

국민의힘이 19일 오후 2시 서울 서대문구 경찰청을 찾아 더불어민주당 서영교, 부승찬 의원을 고발할 예정이라고 밝혔다. 국민의힘은 “조희대 대법원장을 둘러싼 정치 공작 및 허위사실 유포 관련”이라고 밝혔다.
국민의힘의 고발은 이날 오전 송언석 원내대표가 원내대책회의에서 예고한 것이다. 송 원내대표는 “우리 당에서는 조 대법원장을 향한 정치 공작과 허위 사실 유포에 대해 즉각 형사상 고발 조치를 할 예정”이라며 “국회 법사위를 통해 국정조사 요구서도 제출하겠다”고 했다.
그간 민주당은 윤석열 전 대통령 파면 직후 조 대법원장이 당시 대통령 권한대행이던 한덕수 전 국무총리와 회동했다는 의혹에 대한 제보를 받았다며 특검 수사를 주장해 왔다.
부 의원은 16일 국회 대정부질문에서 헌법재판소의 윤 전 대통령 파면 결정 3일 후인 4월 7일 조 대법원장과 한 전 총리 등이 오찬 회동을 했다는 내용의 제보를 공개하며 “이 모임에서 조 대법원장이 ‘이재명 사건이 대법원에 올라오면 알아서 처리하겠다’고 했다고 한다”고 주장했다. 부 의원이 받았다는 제보 내용은 서 의원이 올 5월 국회 법제사법위원회에서 제기한 의혹과 같다.
송 원내대표는 “지금 민주당은 허위 사실을 유포를 근절하기 위해 징벌적 손해배상 제도 도입을 주장하고 있다”며 “서영교, 부승찬 등은 민주당이 추진하는 징벌적 손해배상 제도의 제1호 적용 대상으로 막대한 손해배상 책임을 지게 해야 할 것”이라고 했다.
