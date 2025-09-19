美中정상 13년만에 동시 방한… 무역협상 ‘경주 선언’ 주목

트럼프-시진핑, 관세협상 직전 만나
美中 무역전쟁 분수령 될지 관심
공동선언문 표현 놓고도 신경전
한미-한중 정상회담도 개최 가능성… 美 관세-비자, 中 경제협력 의제될듯
도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석이 가시화되면서 경북 경주를 무대로 미중 간의 치열한 외교전이 펼쳐질 것으로 전망된다. 미중 정상의 동시 방한은 2012년 핵안보정상회의 이후 13년 만이다. 미중 간 상호관세 조치 유예 기간이 11월 10일까지인 만큼 10월 말 열리는 APEC 정상회의 기간에 미중 관세 전쟁의 돌파구가 마련될지를 두고 전 세계의 이목이 집중될 것으로 전망된다. 미중은 APEC 정상회의를 통해 채택될 ‘경주 선언(declaration)’에 포함될 무역·투자 자유화의 표현을 두고도 치열한 신경전을 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 이에 따라 경주 APEC 정상회의가 글로벌 통상 질서의 분기점이 될 수 있다는 관측도 나온다.
● 미중 외교전 무대 된 경주
트럼프 대통령과 시 주석의 동시 방한이 성사되면 APEC 정상회의에서 두 정상이 회담을 가질지에 관심이 쏠린다. 중국은 APEC을 계기로 트럼프 대통령을 국빈으로 초청해 중국에서 회담을 갖는 방안을 추진하고 있는 것으로 알려졌으나 APEC이 42일 앞으로 다가온 만큼 경주에서 회담을 가질 가능성도 높은 상황이다. 트럼프 대통령과 시 주석이 직접 만나는 것은 6년 만으로 트럼프 집권 2기 출범 후 처음이다.
트럼프 대통령과 시 주석은 정상회담에서 무역 담판에 나설 것으로 보인다. 미중 정상은 과거에도 APEC을 계기로 관계 개선의 물꼬를 트거나 새로운 합의를 내놓기도 했다. 트럼프 대통령은 집권 1기 시절이었던 2017년 베트남 다낭에서 열린 APEC 정상회의에 참석하기 직전 중국을 국빈 방문했다. 당시 중국은 트럼프 대통령에게 생명과학, 항공, 스마트 제조 등 분야에 걸쳐 90억 달러(약 12조 원) 규모의 무역 계약 등을 제안하는 등 대규모 경제협력에 합의했다. 조 바이든 미국 대통령도 2023년 11월 미국 샌프란시스코에서 열린 APEC 정상회의를 계기로 시 주석과 회담을 갖고 낸시 펠로시 전 미국 하원의장 대만 방문으로 악화됐던 미중 관계를 복원하기로 합의한 바 있다.
미중 양국은 21개 회원이 참석하는 APEC 정상회의에서도 새 통상 질서를 두고 치열한 외교전을 벌일 것으로 보인다. 무역·투자 자유화는 APEC 정상회의의 핵심 의제 중 하나다. 정부 고위 당국자는 “(미중 간) 무역에 대한 입장 차이가 논의 과정에서도 드러나곤 한다”며 “미국의 무역 기조가 바뀌면서 작년 APEC과는 입장 변화가 있을 수밖에 없다”고 밝혔다. 5월 APEC 통상장관회의에서도 중국 측은 논의 과정에서 ‘보호무역주의 반대’를 공동선언문에 넣자고 주장했지만 미국 측 반대로 빠진 것으로 알려졌다.
● 한미, 한중 정상회담 연쇄 개최 가능성
트럼프 대통령과 시 주석의 방한으로 한미·한중 정상회담도 개최될 것으로 전망된다. 트럼프 대통령의 방한은 2019년 6월 판문점 남북미 정상회담 이후 6년 만이고, 시 주석의 방한은 2014년 7월 이후 11년 만이다.
한미 정상회담에선 관세 문제와 비자, 안보 협상이 진전될지가 관심이다. 트럼프 대통령이 앞서 김정은 북한 국무위원장과의 만남을 언급한 만큼 방한을 계기로 북한과의 대화 시도에 나설 수 있다는 관측도 있다.
중국과는 2016년 한국의 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 이후 위축된 관계 개선이 정상회담 의제로 오를 전망이다. 양국 간 경제·문화 등 협력 등이 논의될 것으로 보인다. 강준영 한국외국어대 국제지역대학원 교수는 “중국이 ‘강대국 관계 병행 발전론’을 최근 공식화하면서 옛날같이 ‘미국으로 가지 마라’만 하는 게 아니라 ‘미국으로만 치우치지 말고 중국도 신경 써 달라’는 얘기를 큰 틀에서 할 것”으로 전망했다.
