한동훈 “與, 조희대 숙청시도…한덕수 회동설은 청담동 술자리 공작 2”

한동훈 전 국민의힘 대표는 18일 조희대 대법원장이 윤석열 전 대통령 탄핵 직후 한덕수 전 국무총리 등을 만났다는 더불어민주당 의혹에 대해 “청담동술자리 공작2”라고 지적했다.
한 전 대표는 이날 페이스북에 “이번 대법원장 숙청 시도는 극단적 친민주당 유튜버의 가짜뉴스를 민주당이 국회에서 터뜨리는 구조”라며 이같이 말했다. 그는 “그때 저는 ‘나는 모든 걸 걸 테니, 민주당은 뭘 걸 건가’라고 했고 민주당은 비겁하게 도망갔다”며 “민주당은 그 망신을 당하고도 반성 안 하고 또 이런다”고 비판했다.
한 전 대표가 법무부 장관 시절이던 2022년 국정감사에서 김의겸 민주당 의원은 한 전 대표가 윤 전 대통령, 김앤장 변호사들과 청담동에서 술자리를 가졌다는 의혹을 제기했다. 하지만 해당 의혹 제보자가 경찰에 출석해 거짓 제보를 자백하면서 파장이 일었다.
당시 국감에서 한 전 대표는 “내가 그날 그 자리 반경 1㎞ 안에 있었다면 법무부 장관직을 포함해 다 걸겠다. 의원님은 거는 걸 좋아하시니 뭘 걸겠느냐”고 맞받았다.
한 전 대표는 이날 페이스북에서도 “청담동술자리 전과자 민주당은 이번에 뭘 걸 거냐”라며 “또 비겁하게 도망갈 거냐”고 지적했다. 그러면서 “실패한 계엄처럼 실패한 숙청도 탄핵 사유이고, 대법원장 사퇴에 공감한다는 속기록을 지운다고 국민의 기억까지 지울 수 없다”며 “할 테면 해봐라”고 했다.
조 대법원장과 한 전 총리가 회동했다는 의혹은 지난 5월 열린공감TV에서 최초로 제기된 이후 서영교, 부승찬 의원 등이 공개적으로 해당 의혹을 수면 위로 올리고 있다. 회동의 당사자인 조 대법원장과 한 전 총리 등은 모두 만남 자체를 부인하고 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
