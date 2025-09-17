조현, 첫 방중…“시진핑, APEC 계기로 방한할것으로 알아”

조현 외교부 장관이 17일 한중 외교장관 회담을 위해 중국으로 출국하며 한중 관계에 대해 “(중국은) 전략적 협력 동반자 관계를 맺고 있는 우리에게 매우 중요한 이웃”이라고 말했다. 조 장관이 한중 외교장관 회담을 위해 방중하는 건 이재명 정부 출범 이후 처음이다. 조 장관은 17~18일 1박 2일 일정으로 중국 베이징을 찾아 왕이 중국 외교부장과 회담에 나선다.
조 장관은 이날 오전 서울 강서구 김포국제공항에서 베이징으로 출국하며 취재진과 만나 “이재명 정부가 출범하고 그동안 정상 통화도 있었고, 저도 왕이 부장과 통화도 했다”며 “이번에 베이징을 방문해 외교장관 회담을 함으로써 한중 관계에 대한 발전적 방향을 모색하고 현안들을 논의할 계획”이라고 밝혔다.
조 장관은 구체적인 의제와 관련해 “여러 많은 의제들이 있다”고 했다. 조 장관은 “한중 간에 협력 관계를 어떻게 발전시킬 것인가, 동북아에서 긴장을 어떻게 완화시킬 것인가, 얼마 전에 김정은 북한 국무위원장이 방중했기 때문에 그에 관한 이야기도 듣고, 북한 문제에 관해서도 협의할 계획”이라고 했다.
조 장관은 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 가능성과 관련해 “시진핑 주석이 방한할 것으로 알고 있는데 거기에 대해서도 구체적인 내용을 서로 협의할 계획”이라고 했다.
조 장관은 한반도 비핵화 문제와 관련해 “한반도 비핵화 문제, 북한 문제에 관해선 우리 정부가 중국에 건설적 역할을 계속해서 촉구해 온 바 있다”며 중국에 건설적인 역할을 요청할 것이라고 했다.
중국이 서해 잠정조치수역(PMZ)에 구조물을 무단 설치한 것과 관련해 조 장관은 “이웃 국가 간에는 서로 협력하고 잘 지내야 한다. 그러나 분명히 바람직하지 않은 이슈가 있으면 분명히 밝히고 문제를 지적하고 해야 한다”며 “이 문제도 문제를 제기하고, 조속한 해결 방안을 찾도록 하겠다”고 했다.
외교부에 따르면 조 장관은 17~18일 1박 2일 일정으로 중국 베이징을 방문해 왕이 외교부장과 한중 외교장관 회담을 가질 예정이다. 외교부 관계자는 “양측은 이번 회담에서 내달 경주 APEC 정상회의 계기 시진핑 중국 국가주석 방한 및 한중 전략적 협력 동반자 관계의 성숙한 발전을 위한 다양한 방안에 대해 논의할 것”이라고 했다.
