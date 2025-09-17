조현, 첫 방중…“시진핑, APEC 계기로 방한할것으로 알아”

조현 외교부 장관이 17일 오전 서울 강서구 김포국제공항을 통해 중국으로 출국하기 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 조 장관은 중국 베이징을 방문해 왕이 중국 외교부장과 첫 한중 외교장관회담을 가질 예정이다. 2025.9.17/뉴스1

조 장관은 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 가능성과 관련해 “시진핑 주석이 방한할 것으로 알고 있는데 거기에 대해서도 구체적인 내용을 서로 협의할 계획”이라고 했다.