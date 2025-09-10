李대통령 “노조원 자녀 특채 요구는 불공정의 대명사”

국무회의서 노동계 향한 쓴소리
“임금 체불-안전 소홀 없애야 하듯
노동자측 과도한 주장도 자제를”
이재명 대통령이 9일 “최근 노동조합원 자녀에게 우선 채용권을 부여하자고 하다가 말았다는 논란을 본 일이 있다”며 “이래서는 안 되겠다. 불공정의 대명사 아니냐”고 말했다.
이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 주재한 국무회의에서 “현장의 어려움은 이해하지만 힘이 있다고 현직 노조원 자녀를 특채하라고 해서 그걸 규정으로 만들면 다른 사람들이 억울한 일을 당할 수 있지 않겠느냐”며 이같이 말했다. 이 대통령이 4일 김동명 한국노동조합총연맹(한국노총) 위원장, 양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장을 만난 지 5일 만에 일부 노조의 자녀 특채 논란을 정면 비판한 것이다. 대통령실 강유정 대변인은 이날 브리핑에서 “일부 노조에서 만약 그런 일이 있다면 제대로 잡는 것이 낫다는 취지”라며 “취업 특혜로 보일 수 있는 의혹이 있다면 국제적 기준과 상식적 수준에서 균형을 맞춰야 한다”고 말했다.
이 대통령은 노동계를 향해 “기업과 노조, 노조와 기업, 양측 모두 국민경제의 중요한 한 축”이라며 “임금 체불, 소홀한 안전관리 이런 것을 없애야 되는 것처럼 이런 사회 갈등을 유발하는 노동자 측의 과도한 주장도 자제돼야 한다”고 당부했다. 산업재해에 대한 징벌적 손해배상 확대, 임금 체불에 대한 전수조사와 엄벌 등 강경 대책을 주문했던 이 대통령이 이번엔 노동계에 자제 요청을 하면서 균형을 강조한 것으로 풀이된다.
이 대통령은 김영훈 고용노동부 장관에게는 “대통령 직속 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장이 매우 중요하다. 신망 있고 열정 있는 사람을 추천 받으라”고 당부했다고 강 대변인은 전했다.
한편 이 대통령은 이날 최저 신용자 대출에 연 15.9%의 금리가 적용되는 데 대해 “금융은 가장 잔인한 영역인 것 같다. 자본주의의 핵심이니 그럴 수 있지만 어떻게 (15.9% 대출을) 서민 금융이라 이름 붙일 수 있겠냐”며 “근본적인 고민을 다시 해주면 좋겠다”고 말했다.
