장동혁 “정청래, 제1야당 선전포고…‘국힘 없애겠다’ 얘기만 반복”

국민의힘 장동혁 대표는 9일 국민의힘을 ‘내란 세력’으로 규정한 더불어민주당 정청래 대표의 교섭단체 대표연설을 두고 “제1야당에 대한 선전포고”라며 강하게 반발했다. 검찰개혁과 내란특별재판부 설치 등을 강행 처리하겠다는 정 대표를 겨냥해 “여의도 대통령”이라고 비판했다.
장 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “대통령께서 어제 정청래 대표에게 여당이 더 많은 것을 가졌으니 양보하라고 주문했다. 그런데 양보는커녕 연설 내내 여전히 국민의힘을 없애겠다는 이야기만 반복했다”며 이 같이 밝혔다. “어제 협치를 위해 손잡고 약속했던 것을 하루아침에 뒤집는 정치는 이제 그만했으면 좋겠다”고도 했다.
장 대표는 이 대통령 간의 민주당이 밀어붙이고 있는 검찰 해체에 대해서도 “이재명 대통령이 속도 조절하라고 주문했다”면서 “그럼에도 불구하고 정 대표는 ‘추석 선물로 검찰청 폐지 소식을 들려드리겠다고 했다. 지금 대한민국의 대통령이 도대체 누구냐”라고 했다. 장 대표는 “(전날 영수회동에서) 대통령도 법무부 장관을 보내서 야당의 의견을 충분히 듣겠다 말씀 주셨다. 법무부 장관이 언제 올지 아무런 통보를 받은 게 없다”도 했다. 이 대통령은 정성호 법무부 장관을 장 대표에게 보내 검찰개혁에 대한 협의 의지를 드러냈는데, 정 대표가 다음날 “추석 전 처리”를 강조하며 대통령실과 여당이 엇박자를 내고 있다는 것이다.
이 대통령과 정 대표 간의 온도 차를 고리로 당정 갈등을 부각시키며 야당의 발언권을 키우려는 포석이란 분석이 나온다. 송언석 원내대표도 이날 원내대책회의에서 “민주당이 25일경 본회의에서 검찰 해체 시도를 강행한다면 ‘이재명 용산 대통령’의 완전한 레임덕이자, ‘정청래 여의도 대통령’의 입법 독재로 간주하겠다”고 했다.
