日 사도광산 추도식… 정부, 2년 연속 불참

정부가 일본이 13일 개최하는 일제강점기 사도광산 강제징용 피해자들을 위한 추도식을 지난해에 이어 올해도 불참하기로 결정했다. 윤석열 정부에 이어 일본과의 미래지향적 협력과 과거사를 분리해 대응하겠다는 이재명 정부에서도 일본만 참석하는 ‘반쪽짜리’ 추도식이 될 전망이다.
외교부 관계자는 4일 기자들과 만나 “정부가 올해 추도사에 강제성을 표현하는 핵심 쟁점에 대한 의견 차이를 좁히지 못해 결국 올해 추도식에 참석하기 어렵다고 판단했다”며 이날 오전 일본 측에 불참 의사를 통보했다고 말했다. 이어 “한국인 노동자들이 의사에 반해 동원돼 강제로 노역해야 했다는 것이 적절히 표현돼야 추모의 격을 갖출 수 있다고 판단했다”면서 “노동의 강제성에 관한 구체적 표현에서 접점을 찾지 못했다”고 불참 배경을 설명했다.
정부는 피해자들에 대한 합당한 애도가 있으려면 그 고난의 근원과 성격이 무엇이었는지 언급해야 한다고 봤으나 일본 측이 협의 과정에서 제시한 표현 수위로는 충분치 않았던 것으로 알려졌다. 정부는 올해 일본 주관 추도식에 불참하는 대신 올해 가을 사도섬에서 한국 자체 추도식을 개최할 예정이라고 유족들에게 밝혔다.
일본은 지난해 사도광산 세계유산 등재 과정에서 조선인 강제노동 역사를 반영하겠다고 한국과 약속했지만, 지난해 11월 첫 추도식을 추진하면서 추도사 등에서 한국과 이견을 빚어 결국 유족·정부 참석 없이 단독으로 진행했다.
