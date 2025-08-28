“우원식, 김정은과 술 한잔 했던 사이…모른 척 안 할 것”

우상호, 中전승절 남북 접촉에 기대감 표명
우원식 국회의장이 다음 달 3일 중국 베이징 톈안먼(天安門) 광장에서 열리는 전승절 행사에 참석하는 가운데, 김정은 북한 국무위원장도 참석하면서 둘의 만남이 이뤄질지에 대해 관심이 모아지고 있다. 대통령실에서는 이재명 정부 출범 후 첫 대북 접촉에 대한 기대감을 내비쳤다.
“2018년 남북정상회담 만찬 함께 한 구면
우의장 가족 北에 살고 이산상봉도 참여
회담은 불가능해도 수인사는 하지 않을까”
우상호 대통령실 정무수석은 28일 인천 파라다이스시티호텔에서 열린 더불어민주당 정기국회 워크숍에서 기자들과 만나 “지금 한반도를 둘러싸고 큰 이벤트가 계속 벌어지고 있어서 (우 의장과 김 위원장이) 만나면 좋은 것”이라고 말했다.
그러면서 “우 의장하고 김 위원장은 그전에 남북정상회담에서 같이 술 한 잔도 하고 그랬던 사이라 서로 잘 아는 사이다. 모르는 척은 안 할 것”이라고 덧붙였다. 우 의장과 김 위원장은 2018년 문재인 정부 당시 남북정상회담 만찬장에서 만나 대화를 나눈 적이 있다.
우 수석은 “우 의장 가족들이 아직도 북한에 살고, 이산가족 상봉도 금강산에서 했다. 그러니까 특수 관계”라고 설명했다.
2018년 우 의장은 김 위원장을 만난 뒤 페이스북에 김 위원장에게 “아버지 고향은 황해도이고, 그곳에 저의 누님이 두 분 계신다. 어머니는 102세인데 누님들을 보고자 기다리고 계신다. 아내도 함경도 단천이다. 남쪽에도 이산가족의 아픔이 크다”고 말하자, 김 위원장이 “그 아픔을 달래기 위해 최선을 다 하겠다”고 답했다는 내용의 글을 올렸다.
다만 우 수석은 “회담이나 스탠딩 이런 형식은 불가능하다고 본다. 북한이 그런 프로토콜을 절대 용납하지 않는다 하더라”며 “리셉션 같은 데서 잠깐 수인사를 할 수 있지 않을까 추측한다”고 부연했다.
그러면서 “우 의장 계획은 모르겠다. 의장실 중심으로 참모들이 계획을 짜고, 저희(대통령실)와 그것을 상의하진 않는다”며 이번 전승절 행사에 대통령실 인사는 참석하지 않는다고 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
