정성호 “‘尹 속옷 차림 버티기’ CCTV 영상, 일반 공개 어렵다”

김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에 대한 채포영장을 집행에 실패한 1일 오전 경기 의왕시 서울구치소에서 차량이 이동하고 있다. 2025.08.01. 뉴시스

앞서 이달 1일 김건희 특검은 서울구치소에서 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행을 시도했지만 윤 전 대통령이 거부하면서 집행이 무산됐다. 특검에 따르면 당시 윤 전 대통령은 수의를 입지 않고 속옷 차림으로 바닥에 드러누워 체포영장 집행에 완강히 저항한 것으로 알려졌다.