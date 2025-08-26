강훈식 “수지 와일스 美비서실장과 핫라인 가동”

대통령실 강훈식 비서실장은 25일(현지 시간) 한미 간 ‘핫라인’을 구축하기 위해 수지 와일스 미국 백악관 비서실장과 만났다고 밝혔다.
강 실장은 이날 미 워싱턴DC에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 “장기적이고 종합적인 문제 논의를 하기 위한 핫라인 구축이 필요하다고 판단했다”며 “그 결과 도널드 트럼프 미 대통령의 신뢰를 받는 수지 와일스 비서실장이 적합하다고 판단해 2주 전부터 (만남을) 추진했다”고 말했다.
강 실장은 “지난 10일 고위당정대 협의에서 저는 이번 한미 통상협상 과정에서 미 정부 핵심정책 결정권자와 논의되는 긴밀한 소통협력 채널이 필요하다는 것을 확인했다고 발언한 바 있다”며 “그때 이미 양국의 비서실장 간 회담이 추진 중이었다는 말씀을 드린다”고 설명했다.
이어 “최초부터 만남에 대해선 긍정적이었지만 비공개 원칙을 미 측에서 주문했고, 제가 일정 안건 시간에 대해 여러 불확실한 사항도 있었다”며 “일주일 전 마지막으로 와일스 실장과 면담 일정을 확정했다”고 부연했다.
그러면서 “그 결과 이날 오전 10시 30분부터 40분간 백악관에서 와일스 실장을 같이 만나게 됐다”고 했다. 강 실장은 트럼프 대통령이 정상회담 전 소셜미디어에 12·3 비상계엄과 관련한 특검 수사에 대해 공격하는 메시지를 낸 것을 두고 “(미 측 비서실장에게) 트럼프 대통령에게 이 문제에 대한 정확한 사실관계를 다시 보고해달라고 요청했다”고 전했다.
