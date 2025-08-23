이재명 대통령, 일본 순방 첫 일정은 재일동포 간담회[청계천 옆 사진관]

이재명 대통령이 23일 일본 도쿄 시내 한 호텔에서 재일동포 약 200명을 초청해 오찬 간담회를 가졌다. 광복 80주년과 한일 국교 정상화 60주년을 맞아 마련된 이번 행사는 대통령의 일본 방문 첫 공식 일정이었다.
이날 오후 대통령 내외가 오찬장에 도착하자 화동 두 명이 꽃다발을 전달했고, 개회 선언 후 애국가 1절 반주에 맞춰 국기에 대한 경례가 이어졌다.
이 대통령은 격려사에서 “굴곡진 대한민국 현대사에는 언제나 동포들의 헌신과 희생이 있었다”며 “주일 공관 건물 10곳 중 9곳이 동포들의 기부로 마련된 것은 전 세계적으로 유례없는 일”이라고 언급했다. 그는 또 “과거 간첩 조작 사건 등 국가 폭력으로 고통받은 분들께 대통령으로서 공식 사과드린다”며 “다시는 반인권적 국가 폭력이 반복되지 않는 나라를 만들겠다”고 밝혔다.
대통령은 최근 한일관계의 변화를 언급하며 “연간 1200만 명이 양국을 오가고 교역 규모는 1965년 2억2000만 달러에서 지난해 772억 달러로 약 350배 성장했다”고 설명했다. “K-팝과 한식, K-뷰티 등으로 청년 세대가 하나가 되고 있다”며 “한일관계는 신뢰와 협력의 새로운 미래로 나아가고 있다”고 강조했다.
김명홍 오사카 민단 단장은 건배사에서 “광복 80주년을 맞아 대한민국과 함께 걸어온 재일동포의 역사를 되새기며, 앞으로도 모국 발전을 위해 전력을 다하겠다”라고 밝혔다.
참석자들은 ‘우리 대한민국’이라는 선창에 ‘위하여’로 화답하며 잔을 들었다.
이 대통령은 간담회 마무리 발언에서 “동포사회가 조국에 대한 자부심을 가질 수 있도록 더 번영하고 안전한 대한민국을 만들겠다”며 “한국과 일본의 가교로서 한일관계 발전의 버팀목이 돼 달라”고 당부했다.
댓글 0