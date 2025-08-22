[속보] ‘반탄’ 김문수-장동혁, 국힘 대표 결선…누가 되든 ‘尹어게인’

23일 토론회-24~25일 여론조사 거쳐 26일 당대표 결정
최고위원 신동욱·김민수·양향자·김재원·우재준…5명중 3명 반탄
국민의힘 당 대표를 뽑는 8·22 전당대회에서 반탄(탄핵 반대)파인 김문수 후보와 장동혁 후보(가나다 순)가 결선에 진출했다. 과반 득표자가 나오지 않아 득표율이 높은 2명이 결선에 진출한 것이다. 결선 투표 결과는 23일 채널A 후보자 토론회, 24~25일 당원 선거인단과 일반국민 여론조사를 거쳐 26일 발표될 예정이다.
국민의힘 황우여 선거관리위원장은 당원투표 80%, 국민여론조사 20%로 진행한 1차 투표에서 당 대표 후보인 김 후보와 장 후보가 결선에 진출했다고 22일 밝혔다. 찬탄(탄핵 찬성)파인 안철수 후보와 조경태 후보는 탈락했다. 후보 4명의 득표율은 결선 투표에 영향을 미칠 수 있다는 이유로 공개되지 않았다.
반탄파 후보 2명이 결선에 진출하면서 ‘도로 친윤당’이 됐다는 평가가 나온다. 김 후보와 장 후보는 윤석열 전 대통령의 탄핵 반대 집회를 주도했던 전직 한국사 강사인 전한길 씨가 지지했던 후보다. 전 씨는 전당대회 과정에서 찬탄 후보가 연설할 땐 “배신자”라고 고함을 지른 반면, 김문수 장동혁 등 반탄 후보들을 향해서는 “잘한다”며 박수를 보냈다.
이날 전당대회 시작 전부터 지지자들은 행사장 안팎에서 찬탄과 반탄으로 나뉘어 응원전을 벌였다. 유튜버들은 대형 차량과 스피커를 동원해 여론전을 펼쳤다. 윤석열 전 대통령의 사진과 ‘윤 어게인’ 팻말을 들고 다니는 지지자도 눈에 띄었다. 사회자는 행사 시작 전 “품격있는 전당대회를 위해 후보자에 대한 야유, 비방 또는 질서 유지를 저해하는 행위를 삼가주시길 간곡히 당부드린다”고 말했다.
장 후보는 연단에 올라 “제가 지금 이 자리에 서 있는 것이 국민의힘 혁신의 시작”이라며 “장동혁은 혁신할 준비가 돼 있다”라고 했다. 이어 “아까 한 청년이 준 하얀 장미를 들고 나왔다. 그 청년이 말했던 것처럼 열심히 노력한 자에게 기회가 주어지는 대한민국을 만들어가겠다”며 “장동혁이 기회의 문이 되겠다”고 했다.
김 후보는 연단에서 “이재명 특검이 500만 당원 명부를 탈취하는 것을 막기 위해 9박 10일 동안 중앙당사에서 철야농성을 하다가 이곳 대회장으로 왔다”며 “지금 해체해야 할 건 북한에 3조 이상의 돈을 줘서 핵무기를 개발하게 한 더불어민주당”이라고 했다. 그러면서 “자랑스러운 500만 당원 여러분과 함께 위대한 승리의 길로 함께 나아가자”고 했다.
신임 대표와 함께 지도부를 구성할 최고위원에는 반탄 진영의 신동욱 후보, 김민수 후보, 김재원 후보, 찬탄 진영의 양향자 후보가 뽑혔다. 청년최고위원에는 찬탄파인 우재준 후보가 선출됐다. 선출직 최고위원 5명 가운데 반탄파가 3명, 찬탄파가 2명으로 반탄파가 우위를 보인 것이다.
댓글 0