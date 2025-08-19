北김정은 “한미연합훈련, 전쟁 도발 의지 표현…주동적 대응”

한미연합훈련 시작일에 맞춰 최현호 점검…해군 핵무장화 ‘만족’
“현 정세, 핵무장화의 급진적인 확대를 요하고 있어”
김정은 북한 노동당 총비서가 지난 18일 첫 5000톤(t)급 신형 구축함 ‘최현호’를 점검하고 한미연합훈련을 ‘전쟁도발 의지의 표현’으로 규정하며 “주동적인 대응”을 주문했다고 19일 노동당 기관지 노동신문이 보도했다.
신문은 “김정은 동지가 구축함 ‘최현’호를 방문하고 함의 무장체계통합운영시험과정과 해병들의 훈련 및 생활정형을 료해(점검)했다”고 전했다. 현장에서는 박광섭 해군 사령관이 김 총비서를 영접했다.
김 총비서는 이 자리에서 “오늘부터 또다시 감행되는 미국과 한국의 합동군사연습은 조선민주주의인민공화국에 가장 적대적이며 대결적이려는 자기들의 의사를 숨김없이 보여주는 뚜렷한 입장 표명”이라면서 “미한(한미)의 심화되는 군사적 결탁과 군사력 시위 행위들은 가장 명백한 전쟁 도발 의지의 표현이며 지역의 평화와 안전 환경을 파괴하는 근원으로 된다”라고 지적했다.
이어 김 총비서는 “오래전부터 관행화돼 온 미한의 군사연습이 언제 한번 도발적 성격과 위험성을 내포하지 않은 적이 없지만 최근에는 핵 요소가 포함되는 군사적 결탁을 기도하고 있다는 특징으로부터 해 그 엄중성은 더욱 증대되고 있다”며 “이러한 변천하는 정세는 우리로 하여금 주동적이며 압도적인 변화로써 대응할 것을 요구하고 있다”고 말했다.
김 총비서는 북한 해군의 핵 무장화 계획에 대해서도 만족감을 드러냈다. 신문은 김 총비서가 “함의 각 무장계통들의 부분별 시험 과정과 통합운영체계구성실태에 대한 보고를 받고 해군의 첨단화, 핵 무장화의 중요 과업들이 단계적으로, 계획대로 진행되고 있는 데 대해 만족을 표시했다”고 설명했다.
김 총비서는 “우리는 멈춤 없는 투쟁과 분투로써 우리 국권의 핵심을 지켜선 공화국 해군의 지위와 활동에서 중대하고도 사변적인 변화를 연속적으로 가져올 것이며 우리 해군은 가까운 앞날에 국가 핵 무력 구성과 핵 사용 영역에서 일익을 굳건히 담당하는 믿음직한 역량이 될 것”이라며 “이는 우리의 해군 전력이 국가방위 전략수행과 전쟁 억제력 행사에 더욱 적합화된다는 것을 의미한다”고 언급했다.
이 밖에도 김 총비서는 8~9월 예정된 사업들을 완결하고, 계획대로 10월 중 다음 단계인 함의 성능 및 작전수행능력평가공정에로 넘어갈 것을 강조했다.
북한은 상대적으로 열세라는 평을 듣는 해군력을 강화하겠다는 의지를 강하게 드러내 왔다. 지난 4월 26일 첫 번째 5000t급 구축함 최현호를 공개하고, 한 달이 채 지나지 않은 5월 21일 같은 급의 두 번째 구축함을 공개하려다 진수식 중 배가 좌초했지만 6월 12일 넘어진 배를 수리해 ‘강건호’라 명명하고 새로 진수식을 했다.
김 총비서는 앞서 강건호 진수식에서 “내년부터 최현급 또는 그 이상급의 구축함을 매해 두 척씩 작전 수역에 배치”하겠다고 밝힌 바 있으며, 북한은 지난달 궐기모임을 열고 내년 당 창건 기념일인 10월10일까지 최현급 구축함 3호를 건조하기로 결의하기도 했다.
이날 김 총비서의 최현호 점검은 오는 28일까지 진행되는 ‘을지 자유의 방패(UFS·을지 프리덤 실드) 2025년 훈련’이 시작되는 날 진행된 것으로, 한미연합훈련에 대응하는 성격의 현지지도로 보인다.
