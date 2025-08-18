李대통령 “기존 남북합의, 가능한 부분부터 단계적 이행 준비”

이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제1회 을지국무회의 및 제37회 국무회의에서 국민의례를 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 15일 광복 80주년 경축사에선 9·19 남북군사합의 복원 방침을 밝혔다. 이 대통령은 경축사에서 “9·19 남북군사합의를 선제적으로 그리고 단계적으로 복원해 나가겠다”며 “기존 (남북 간) 합의를 존중하고 가능한 사안은 곧바로 이행해 나갈 것”이라고 했다.