젠슨 황, 두산 유니폼 입고 7일 잠실서 시구

엔비디아 직원 200명과 관전 예정
시타자는 박정원 두산 회장이 맡아
두산과 로보틱스 기술협력 등 논의
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 서울 잠실야구장에서 열리는 두산베어스 안방경기에 시구자로 나선다. 박정원 두산그룹 회장은 시타를 맡기로 했다.
두산그룹은 황 CEO가 7일 열리는 키움히어로즈와의 정규시즌 안방경기에서 시구, 박 회장이 시타에 나선다고 4일 밝혔다. 황 CEO는 평소 야구에 대한 관심이 각별한 것으로 알려져 있다. 미국 메이저리그와 대만 프로야구 경기에서도 시구를 한 적이 있다. 이번 두산 안방경기에선 엔비디아 창립연도(1993년)를 의미하는 93번을 새긴 두산베어스 유니폼을 입고 마운드에 오른다. 두산베어스 구단주인 박 회장도 대학 시절 야구 동아리에서 2루수로 활약하기도 했다. 그는 두산 창립연도(1896년)를 의미하는 96번을 유니폼에 새기고 타석에 설 예정이다.
경기에 앞서 박 회장을 비롯한 주요 두산그룹 계열사 경영진은 별도의 공간에서 황 CEO 등과 환담을 할 예정인 것으로 전해진다. 엔비디아의 인공지능(AI) 플랫폼과 두산의 로보틱스 기술 협력 등 피지컬 AI에 대한 논의가 이뤄질 것으로 전망된다. 시구 이후 황 CEO는 엔비디아 직원 약 200명과 함께 야구 경기를 관람할 예정이다. 이번 이벤트는 엔비디아 측의 요청으로 성사된 것으로 알려졌다. 엔비디아 측에서 시구를 제안하자, 두산그룹이 박 회장의 시타로 화답한 것이다. 두산베어스 안방경기에서 기업인들이 시구와 시타를 하는 건 이번이 처음이다.
한편 게임업계에 따르면 황 CEO는 7일 장병규 크래프톤 이사회 의장, 이강욱 최고인공지능책임자(CAIO), 장태석 ‘배틀그라운드’ 지식재산권(IP) 프랜차이즈 총괄 등과도 회동을 가진다. 아울러 황 CEO는 리그 오브 레전드의 황제로 불리는 프로 게이머 ‘페이커’ 이상혁과도 만남을 추진 중이다.
댓글 0