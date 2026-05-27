앤디 김, 反이민시위 찾았다 최루탄 맞아 부상

한국계 앤디 김 미국 민주당 상원의원(뉴저지)이 25일(현지 시간) 지역구인 뉴저지주 뉴어크의 이민세관단속국(ICE) 구금시설 앞 반(反)ICE 시위 현장을 찾았다가 당국이 발포한 최루성 가스탄에 맞고 손을 다쳤다. ICE는 도널드 트럼프 미국 행정부의 이민 정책을 관장하는 기관으로 최근 가혹 행위 논란이 잇따르고 있다.
이날 김 의원은 마이키 셰릴 뉴저지 주지사 등과 현장을 방문했다. ICE 구금시설인 딜레이니홀에서는 23일부터 ICE의 열악한 수용 환경, 의료 지원 부족, 구금자 가족 분리 등에 항의하는 구금자 단식 및 작업 거부, 일대 시위 등이 한창이다. 뉴저지 지역 언론에 따르면 복면을 쓴 ICE 요원들이 시위대를 밀어내는 과정에서 김 의원 등에게 최루성 가스와 후추 스프레이를 사용했다.
김 의원이 X 등에 올린 영상에는 그가 메가폰을 들고 시위대에 차량 통행로를 열어달라고 요청하는 장면, 부상 후 의료진에게 손 부위의 처치를 받는 모습 등이 담겼다. 김 의원은 “적법 절차의 부재와 비인도적 환경을 목격했다. 딜레이니홀은 즉각 폐쇄돼야 한다”고 밝혔다.
반면 ICE의 상급 기관인 미 국토안보부 측은 “구금자들에게 식사, 물, 의복, 침구류 등을 제공하고 있다”며 가혹 행위가 만연해 있다는 의혹을 반박했다.
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