전주 임신부, 병원 못찾아 인천까지 360km 헬기 이송

  • 동아일보

글자크기 설정

전북 119센터, 병원 14곳에 문의
가천대 길병원서 확답… 무사히 치료

전북 전주시의 임신부가 조기 진통을 호소했지만 가까운 병원을 찾기 어려워 360km를 헬기로 비행해 인천에 있는 병원에서 치료받았다.

23일 소방청에 따르면 20일 오전 8시 18분경 임신 24주 차 임신부가 조기 진통 증상을 호소하는 긴급 신고가 접수됐다. 해당 임신부는 과거 자궁경부 결찰술을 받은 이력이 있어 조산 위험이 컸다. 현장에 도착한 구급대는 즉시 수용 가능한 병원을 수배했지만 찾는 데 어려움을 겪었다. 전북 119구급상황관리센터는 근처는 물론이고 수도권까지 범위를 넓혀 총 14개 병원에 수용 가능 여부를 확인한 끝에 인천에 있는 가천대 길병원으로부터 수용 확답을 받았다. 이후 전북 1호 소방헬기가 약 360km를 비행해 임신부를 이송했다. 현재 임신부는 안정을 취하며 치료받고 있다고 소방청은 밝혔다.

소방청은 “광역 대응을 할 수 있었던 것은 전국 단위 소방헬기 통합출동 체계 덕분”이라고 설명했다. 통합출동은 지역 관할 구분 없이 사고 발생 지점과 가장 가깝고 임무에 적합한 헬기를 출동시키는 체계다. 소방청은 2023년 남부권역을 중심으로 시범 운영하던 이 체계를 지난달부터 서울, 인천을 포함한 전국으로 전면 확대했다.

#임신부#병원 이송#소방헬기#119구급상황관리센터
한재희 기자 hee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스