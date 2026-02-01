고려대 교직원들, 37년째 ‘십시일반’ 장학금

1989년부터 월급서 1만원씩 모아
올해 재학생 12명에 2320만원 전달
“학업 전념할 수 있게” 총 317명 도와
고려대 교직원들로 이뤄진 장학회가 37년째 학생들에게 장학금을 전달했다.
24일 고려대에 따르면 고려대 직원장학회는 13일 재학생 12명에게 총 2320만9400원의 장학금을 수여했다. 직원장학회는 경제적으로 어려운 학생들을 돕고자 1989년 설립됐다. 직원들은 37년째 매월 월급에서 1만 원씩을 모아 매년 학생들에게 장학금을 전달하고 있다.
교직원들은 장학회가 지금까지 이어질 수 있는 것은 1992년 작고한 고려대 교직원 김용근 선생 덕분이라고 입을 모았다. 그의 부인 박소연 여사가 김 선생의 일기장에서 “나처럼 불우한 후배 학생들을 돕지 못해 안타깝다”는 내용을 발견하고 1000만 원을 학교에 건넨 이후로 교직원들이 뜻을 이어받아 오고 있다는 것. 현재까지 317명의 학생이 장학금을 받았다.
장휘진 장학회장은 “월급의 일부를 기부한 지 어느덧 30년이 됐는데 장학금을 통해 학업을 이어갈 수 있다는 학생들의 한마디가 계속 기부를 이어나가는 동력이 됐다”며 “훗날 장학생 출신이 1명이라도 사회에 환원하게 되는 선순환을 기대한다”고 말했다. 이번에 장학금을 받은 권도민 씨(23)는 “장학금 덕에 진로 공부에 전념할 수 있게 됐다”며 “나중에 나도 장학금을 후배들에게 수여하는 데 기여하고 싶다”고 전했다.
댓글 0