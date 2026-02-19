제2회 ‘자랑스러운 평북인상’에 임동원·김학남·김영진 선정

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 19일 14시 41분

글자크기 설정

행정안전부 평안북도(지사 이세웅)는 제2회 ‘자랑스러운 평북인상’ 수상자로 임동원 전 통일부 장관과 김학남 극동음향 회장, 김영진 한독약품 회장(왼쪽부터)을 선정했다고 19일 밝혔다. 시상식은 25일 오후 2시 서울 종로구 이북5도청 평화강당에서 열린다. 자랑스러운 평북인상은 월남 세대로 사회 발전에 큰 기여를 한 인사의 공적을 기리기 위해 제정됐다.
#평안북도#자랑스러운 평북인상#임동원#김학남#김영진
김수현 기자 newsoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스