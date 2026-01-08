다빈치 천재성 밝힐 실마리, DNA 찾았다

‘손때’ 보전된 드로잉 작품서 확보
부계 후손과 동일 유전자 흔적 발견
“위작 여부 판단에도 큰 도움 될 것”
이탈리아의 천재 화가 레오나르도 다빈치가 가진 천부적인 재능의 비밀을 밝힐 수 있는 실마리가 나왔다. 다빈치의 유전자를 분석하는 ‘레오나르도 다빈치 DNA 프로젝트(LDVP)’팀이 최근 다빈치의 것으로 추정되는 DNA 일부를 확보했다. 연구팀은 다빈치의 전체 유전자를 확보해 다빈치 유골의 DNA와 비교할 계획이다.
6일(현지 시간) 국제학술지 ‘사이언스’는 LDVP가 이 같은 내용을 담은 논문을 논문 사전 게시 사이트인 ‘바이오아카이브(Biorxiv)’에 게재했다고 밝혔다. LDVP는 2014년 전 세계 유전학자와 역사학자, 고고학자 등 전문가들이 모여 만든 단체로, 다빈치의 뛰어난 시각적 재능이 유전자의 영향인지 등을 밝히기 위해 프로젝트를 시작했다.
사이언스에 따르면 연구진은 다빈치의 초기 작품인 ‘성스러운 아이(Holy Child)’에서 다빈치의 것으로 추정되는 DNA를 분리했다. 이 작품은 붉은 초크로 아이의 모습을 그린 드로잉 작품으로 다빈치의 ‘손때’가 비교적 잘 보전된 작품이다. ‘최후의 만찬’처럼 너무 유명한 작품은 복원 작업 등을 거치며 DNA가 거의 남아 있지 않기 때문에 잘 알려지지 않은 드로잉 작품을 선택한 것이다.
연구진은 그림에서 발견한 미세 DNA 조각에서 남성에게만 존재하는 Y 염색체를 분리했다. 다빈치 어머니에 대한 기록이나 유골에 대한 정보가 남아있지 않기 때문에 연구진은 Y 염색체를 선택했다고 밝혔다.
다빈치의 아버지인 세르 피에로 다빈치는 당시 이탈리아 피렌체에서 성공한 관료였는데, 연구진은 현재 생존한 남자 후손 14명을 찾을 수 있었다. 이 중 6명의 Y 염색체를 분석한 결과 다빈치의 것으로 추정되는 DNA와 동일한 유전자 흔적을 발견했다.
연구진은 이 DNA가 다빈치의 것이라는 확실한 증거를 확보하기 위해 전체 DNA를 확보해 프랑스 앙부아즈 지역에 있는 다빈치 유골의 DNA와 대조하는 절차를 진행할 계획이다. 사이언스는 이 작업이 성공할 경우 위대한 화가의 유전적 비밀을 알 수 있을뿐더러 미술계의 위작 여부를 판단하는 데에도 큰 도움이 될 것이라고 평가했다.
