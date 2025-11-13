본문으로 바로가기
사람속으로
부고
[부고]이재철 경남도 행정과장 부친상
2025-11-13 13:52
도영진 기자
◇이점환 씨 별세·재철 경남도 행정과장 부친상=12일 경남 창원파티마병원, 발인 14일 오전 6시 30분 055-270-1900
부고
