[부고]이재철 경남도 행정과장 부친상

◇이점환 씨 별세·재철 경남도 행정과장 부친상=12일 경남 창원파티마병원, 발인 14일 오전 6시 30분 055-270-1900


