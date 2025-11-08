삼성 “12년간 1.1조 투입, 880개 연구 지원”

삼성이 12년간 지속해 온 미래기술 육성 성과를 외부에 처음으로 공개했다. 7일 삼성은 서울 강남구 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 ‘미래기술육성사업 2025 애뉴얼 포럼’을 개최했다.
미래기술육성사업은 삼성이 2013년 국내에서 처음 시작한 민간 주도 기초과학 연구지원 공익사업이다. 그동안 학계 중심의 비공개 행사로 진행해 왔다. 이 사업의 성과를 외부에 공개한 것은 이번이 처음이다. 삼성은 12년 동안 총 1조1419억 원을 투입해 880개 연구 과제와 91개 연구 기관, 1만6000여 명의 연구 인력을 지원했다. 미래기술육성사업은 실험 장비와 재료비 지원에 그치지 않고 연구자들의 과제 선정, 성과 극대화, 기술 사업화 등을 도왔다.
연구자들은 삼성으로부터 단계별 전문가 멘토링과 산업계와의 기술 교류, 기술 창업 등을 지원받을 수 있다. 현재까지 총 65개 연구 과제가 창업으로 이어졌다. 윤태영 서울대 생명과학부 교수가 창업한 ‘프로티나’는 올 7월 코스닥에 상장하기도 했다. 프로티나는 신약 개발 기업으로 초고속 대량 항체 개량 및 성능 측정 플랫폼(SPID) 등의 독자 기술을 보유하고 있다.
이날 행사에는 권칠승 더불어민주당 의원, 안철수 국민의힘 의원, 김선민 조국혁신당 의원, 이주영 개혁신당 의원, 박승희 삼성전자 CR담당 사장, 장석훈 삼성사회공헌총괄 사장을 비롯해 국내 연구진 및 학계 리더 400여 명이 참석했다.
이날 행사에서는 국내 과학기술계의 전문가들이 총 64개의 발표를 진행했다. 삼성과 학계 전문가가 공동 선정한 ‘10대 유망 기술’과 ‘기초과학 분야 인공지능(AI) 활용’과 관련된 특별 세션도 진행됐다.
댓글 0