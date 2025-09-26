존 리 “우주청 출범-안착 목표 이뤄” 1년여 만에 사의

초대 우주항공임무본부장 맡아
존 리 우주항공청 초대 우주항공임무본부장(사진)이 사의를 표명했다.
“내달 사직후 미국에 돌아갈 예정”
리 본부장은 내달 24일까지 근무한 뒤 본부장직에서 물러날 것이라고 밝혔다. 25일 입장문을 통해 그는 “지난 1년여간 우주항공청 출범과 안착을 위해 노력해 왔다”며 “우주청에 오면서 1년 정도 근무하는 것을 고려했고, 개인적으로 당초 계획한 목표를 모두 달성해 사의를 표명했다”고 설명했다.
우주청 안팎에서는 리 본부장이 3년 임기의 절반도 채우지 않은 시점에 사의를 밝히자 매우 갑작스럽다는 반응이다. 우주청 고위 관계자는 “일신상의 사유인 것으로 안다”고 했다. 리 본부장은 본보의 연락에도 “미국에 돌아갈 예정”이라고 밝혔다.
한국계 미국인인 리 본부장은 미 항공우주국(NASA)에서 29년간 일하며 NASA 산하 고더드우주비행센터 위성통합본부장을 지내고, 백악관 행정예산국에서 예산관리자로도 일한 우주 전문가다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
