케데헌 시청 2억3600만회, 넷플 영화 역대 1위

애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 넷플릭스 역사상 가장 많이 본 영화 1위를 차지했다.
넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 27일 기준 케데헌 누적 시청 수는 2억3600만 회로 집계됐다. 지금까지 넷플릭스 영화 역대 1위였던 2021년작 ‘레드 노티스’(2억3090만 회)를 500만 회 이상 넘어선 수치다. 이는 6월 20일 처음 공개된 뒤 2개월여 만에 이뤄낸 기록이다.
케데헌의 누적 시청 수는 넷플릭스 드라마나 예능 등 전체 콘텐츠를 통틀어도 역대 누적 시청 수 3위에 해당한다. 현재 전체 1위는 ‘오징어 게임’ 시즌1(2억6520만 회)이며, 2위는 ‘웬즈데이’ 시즌1(2억5210만 회)이다.
케데헌의 해당 부문 순위는 더 올라갈 수도 있다. 넷플릭스는 영화나 드라마를 공개한 뒤 91일간의 누적 시청 수로 최종 순위를 매긴다. 케데헌은 집계 기간이 3주가량 더 남은 만큼 전체 콘텐츠 역대 1, 2위에 오를 가능성도 있다. 이달 초 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 1위에 올랐던 수록곡 ‘골든(Golden)’은 지난주 2위로 내려섰으나 이번 주 다시 1위를 탈환했다.
댓글 0