동아일보

케데헌 시청 2억3600만회, 넷플 영화 역대 1위

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

공개 두달 만에 1위 기록 경신

‘케이팝 데몬 헌터스’ 헌트릭스. 넷플릭스 제공
크게보기
‘케이팝 데몬 헌터스’ 헌트릭스. 넷플릭스 제공
애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 넷플릭스 역사상 가장 많이 본 영화 1위를 차지했다.

넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 27일 기준 케데헌 누적 시청 수는 2억3600만 회로 집계됐다. 지금까지 넷플릭스 영화 역대 1위였던 2021년작 ‘레드 노티스’(2억3090만 회)를 500만 회 이상 넘어선 수치다. 이는 6월 20일 처음 공개된 뒤 2개월여 만에 이뤄낸 기록이다.

케데헌의 누적 시청 수는 넷플릭스 드라마나 예능 등 전체 콘텐츠를 통틀어도 역대 누적 시청 수 3위에 해당한다. 현재 전체 1위는 ‘오징어 게임’ 시즌1(2억6520만 회)이며, 2위는 ‘웬즈데이’ 시즌1(2억5210만 회)이다.

케데헌의 해당 부문 순위는 더 올라갈 수도 있다. 넷플릭스는 영화나 드라마를 공개한 뒤 91일간의 누적 시청 수로 최종 순위를 매긴다. 케데헌은 집계 기간이 3주가량 더 남은 만큼 전체 콘텐츠 역대 1, 2위에 오를 가능성도 있다. 이달 초 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 1위에 올랐던 수록곡 ‘골든(Golden)’은 지난주 2위로 내려섰으나 이번 주 다시 1위를 탈환했다.

#케이팝 데몬 헌터스#넷플릭스#누적 시청 수#역대 1위
김태언 기자 beborn@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0