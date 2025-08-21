베르나르 베르베르 “K콘텐츠 세계적 인기, 한국인 재능 알아본 것”

친한파 佛작가 베르나르 베르베르
“하늘을 나는 인간, 헤엄치는 인간, 땅속으로 파고드는 인간…. ‘제3차 세계대전’ 이후 미래엔 어떤 인류가 살아남게 될까요?”
핵전쟁뒤 생존 다룬 신작 들고 방한
공상과학(SF) 영화나 마블 시리즈의 슈퍼히어로를 연상케 하는 다양한 인간들. 지구에서 파멸적 핵전쟁이 발발한 뒤, 인류는 생존을 위해 동물과의 혼종을 택한다. 살아남은 소수의 구(舊)인류와 3종의 신인류는 공존할 수 있을까.
신작 ‘키메라의 땅’을 들고 한국을 찾은 프랑스 작가 베르나르 베르베르(사진)는 20일 오후 간담회에서 “개미는 1만8000여 종인데 호모사피엔스인 인간만이 유일하게 단일종”이라며 “단일종은 살아남기에 너무 약하지 않느냐”며 웃었다.
“현재도 이미 전쟁과 기후위기 등으로 인류는 위기죠. 한 가지 종에 위기가 생기면 다른 종이 자연적으로 발생하듯 우리의 위기를 내다봤어요.”
타고난 이야기꾼으로 많은 사랑을 받아온 베르나르 작가는 2년 만에 한국을 찾은 소감에 대해 “한국은 제2의 고향”이라고 답했다. 그는 다수 작품에 한국 관련 소재를 등장시켜 친한파 작가로도 통한다. 작가는 “한국 독자들이 호기심이 많고 지적이기 때문에 제 작품을 유독 좋아하는 것 같다”고 웃었다.
“최근 K콘텐츠가 세계적으로 인기를 끌고 있죠. 한국엔 상대적으로 천연자원은 부족하지만, 대신 훌륭한 인적자원이 있습니다. 뛰어난 교육 시스템을 통해 영화나 음악 등에서 창의적인 예술을 선보였어요. 그런 한국인의 재능을 세계가 알아보고 있는 거죠.”
베르나르 작가는 프랑스에서 곧 출간을 앞둔 새로운 작품에 대한 힌트도 건넸다. 그는 “차기작은 나무와 숲에 대한 작품”이라며 “숲은 디지털 문명과 단절되는 의미가 있다”고 말했다.
김기윤 기자 pep@donga.com
