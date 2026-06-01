[신문과 놀자!/인문학으로 세상 읽기]내가 베푼 ‘호의’가 타인의 삶을 ‘호위’한다면…

① 타인의 극한의 고통을 기록하는 행위(촬영 등)는 진정한 의미의 연대인가요, 아니면 행동하지 않는 방관적 태도에 불과한가요.



② 타인에게 받은 선의를 다시 다른 사람에게 돌려줘야 한다는 책임감은 인간을 나아가게 하는 숭고한 원동력인가요, 아니면 희생하면서 갚아야만 하는 강박적 죄책감인가요.



③ 전쟁 같은 거대한 폭력 시스템 앞에서 개인의 작은 선의는 실질적인 힘이 있나요, 아니면 그저 자기 위안일 뿐인 미미한 행동인가요.







⑤ 전쟁의 가해자와 피해자를 명확히 나눌 수 있을까요.



토론 질문 발굴에는 세종과학고 윤담규 강태욱 최주안 김선우 최용재 진영하 김강민 학생이 참여했습니다.