[사설]정용진 “제 잘못, 용서 구해”… 차분히 진상 규명 지켜볼 때

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 마케팅 논란에 대해 “모든 책임은 저에게 있다”며 대국민 사과를 했다. 이달 18일 논란이 불거지자, 다음 날 서면 사과문을 낸 데 이어 일주일 만에 대면 사과를 다시 했다. 그룹 총수가 “여러분의 용서를 구한다”며 재차 머리를 숙였지만, 여론은 엇갈렸다.
스타벅스코리아는 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크’ 표현과 ‘책상에 탁’ 문구를 사용한 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행해 5·18민주화운동과 고문으로 숨진 박종철 열사를 희화화했다는 비판을 받았다. 스타벅스코리아는 팀장, 담당, 본부장, 대표이사 등 4단계 보고 절차를 거쳤지만, 논란이 된 ‘탱크데이 마케팅’을 걸러내지 못했다. 내부 통제 시스템이 제대로 작동하지 않은 것이다.
신세계 자체 조사 결과에서 관련 임직원들의 고의 여부도 가려지지 않았다. 직원 3명은 휴대전화 제출을 거부했고, 사내 메신저 대화 기록도 1주일 분량만 남아 있어 회사 차원 진상 파악의 한계가 드러났다. 경찰 조사에서 추후 밝힐 일이다.
이번 논란은 외신까지 보도할 정도로 일파만파 커졌다. 불매운동도 일고 있다. 6·3 지방선거를 앞두고 여야의 정쟁 불씨로도 비화했다. 더불어민주당은 지방선거 후보자들에게 ‘스타벅스 이용 자제령’을 내렸다. 이에 맞서 국민의힘은 “지방선거용 인민 재판”이라고 주장하고 있다.
민주화운동의 역사적 의미를 훼손하고 사회적 갈등을 키운 기업 마케팅은 있어서는 안 될 일이다. 하지만 임직원의 의도적 기획인지, 단순 실수인지도 아직 명확하게 가리지 못한 상태에서 정치권이 나서서 진영 간 편 가르기를 하고 갈등을 부추기는 것은 진상 규명과 사태 해결에 도움이 되지 않는다.
신세계그룹은 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 해임하고 미국 본사까지 “결코 일어나서는 안 될 일”이라며 사과했다. 총수의 사과에도 불신의 시선이 완전히 해소됐다고 보기는 어렵다. 부적절한 기업 마케팅에 대한 책임은 그만큼 무겁다. 신세계그룹은 진상 규명에 적극 협조하고, 정치권은 진상이 밝혀질 때까지 차분하고 신중하게 대응해야 한다.
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