[리뷰] ‘포켓’ 크기에 프로급 영상, DJI 오즈모 포켓 4P

크게보기 DJI 오즈모 포켓 4P / 출처=IT동아

DJI는 글로벌 드론 시장의 절대 강자로 잘 알려져 있다. 특히 영상 콘텐츠 제작용 드론 부문에서는 독보적인 수준이다. 이러한 역량을 바탕으로 최근 DJI는 휴대용 영상기기 시장까지 빠르게 점령하고 있다. 글로벌 시장조사기관 IDC의 보고서에 따르면, 2025년 기준 전 세계 휴대용 스마트 카메라 시장에서 DJI는 출하량 기준 점유율 약 62.4%를 기록하며 압도적인 1위를 차지했다.

크게보기 블랙 컬러 모델 외에 화이트 컬러 모델도 선택 가능 / 출처=IT동아

크게보기 회전식 터치스크린 및 줌 버튼, 맞춤 설정버튼을 비롯한 기존 제품의 장점은 그대로 계승했다 / 출처=IT동아

특히 DJI는 제품 간 출시 간격도 짧은 편이다. 그럼에도 불구하고 신제품은 확실히 업그레이드된 성능을 갖춰서 나온다. 대표적인 제품군이 바로 고화질 액션캠과 짐벌(안정화 시스템) 장점을 하나로 합친 ‘오즈모 포켓(DJI OSMO Pocket)’ 시리즈다. 특히 올해 4월에 출시된 ‘오즈모 포켓 4’는 최대 4K 해상도에서 240 프레임의 슬로우모션 촬영이 가능한 수준의 고화질, 그리고 넉넉한 107GB 내장 메모리 및 화질 저하 없는 2배 줌 기능, 조작성을 높인 추가 버튼 등을 갖춰 호응을 얻었다.그런데 DJI는 올 4월 오즈모 포켓 4의 출시 불과 2개월 만에 상위 모델인 오즈모 포켓 4P를 선보였다. 단순한 가지치기가 아니다. 듀얼 카메라 구조를 도입해 촬영 성능을 한 단계 업그레이드했다. 최대 12배 줌과 17스톱의 광학 범위를 구현한 오즈모 포켓 4P의 실력을 살펴봤다. 이번 리뷰에 이용한 오즈모 포켓 4P는 블랙 컬러 모델이지만 그 외에 화이트 컬러 모델도 선택할 수 있다.외형상 오즈모 포켓 4P는 전작과 거의 유사하다. 듀얼 카메라 구조 추가로 인해 무게가 190.5g에서 230g으로 약 40g 증가했지만, 여전히 손에 쏙 들어오는 사이즈이고 휴대하기에 부담은 없다.오즈모 포켓 4의 인기 요소들은 대부분 그대로 계승했다. 가로, 세로 모두 편하게 촬영할 수 있는 회전식 터치스크린, 조작성 좋은 5D 조이스틱, 셔터/녹화 버튼은 물론 오즈모 포켓 4에서 호평받던 줌 버튼과 맞춤 설정버튼도 모두 탑재됐다. 대용량 메모리(103GB) 덕분에 별도 메모리 카드 없이도 촬영이 가능하고, 마이크로SD 카드 슬롯으로 용량 확장도 지원한다. 와이파이6 지원으로 스마트폰 등 외부기기와의 연동도 전작 수준으로 우수하다.

크게보기 20mm(f/2.0) 광각 렌즈와 60mm(f/1.8) 중거리 렌즈를 조합한 듀얼 카메라 시스템을 갖췄다 / 출처=IT동아

오즈모 포켓 4P의 핵심 차이는 카메라 구성에 있다. 오즈모 포켓 4가 단일 카메라인 반면, 오즈모 포켓 4P는 듀얼 카메라 시스템을 갖췄다. 20mm(f/2.0) 광각 렌즈와 60mm(f/1.8) 중거리 렌즈를 조합해 20mm(1배)부터 240mm(12배)까지 자유롭게 오갈 수 있다. 오즈모 포켓 4의 최대 2배 줌과는 비교 자체가 안 된다.줌 조작도 직관적이다. 줌 버튼을 한 번 누르면 1배와 3배를 빠르게 전환하고, 두 번 누르면 3배와 6배를 오간다. 길게 누르면 12배 줌까지 천천히 확대된다. 더 섬세한 제어를 원하면 맞춤 설정 버튼을 누른 후 5D 조이스틱으로 줌을 조절할 수 있다. 조이스틱의 기울기에 따라 줌 속도를 정밀하게 제어할 수 있어 상황에 맞는 자연스러운 확대/축소가 가능하다.

DJI 오즈모 포켓 4P(DJI OSMO Pocket 4P) =를 이용해 1배, 3배, 6배, 12배 줌 전환

3배 줌까지는 화질저하가 없는 광학 줌이며, 이후 최대 12배까지는 디지털 방식으로 줌을 구현한다. 디지털 줌이지만 AI 기반의 화질 보정 기술이 적용되기 때문에 실제로 촬영해보면 화질 저하가 그다지 크게 느껴지지 않는다. 특히 망원 촬영 시에도 자동 트래킹이 원활하게 작동한다는 점이 이번 모델의 큰 특징이다.카메라 성능의 핵심은 역시 이미지 센서다. 기존 액션캠들은 보통 1/1.9인치에서 1/2.3인치 정도의 작은 센서를 사용했지만, 오즈모 포켓 4는 1인치 크기의 큰 이미지 센서(CMOS 규격)를 탑재해 영상 품질이 크게 향상됐다. 특히 최대 4K의 고해상도, 최대 240 프레임의 슬로우 모션 영상을 찍을 수 있으며, 14스톱에 달하는 다이내믹 레인지를 구현한다는 점이 화제가 되었다. 다이내믹 레인지가 향상될수록 미묘하게 다른 밝기의 변화를 더욱 정밀하게 구분할 수 있으며, 특히 14스톱이라면 거의 전문가용 풀프레임이나 시네마 카메라 수준의 스펙이다.

DJI 오즈모 포켓 4P(DJI OSMO Pocket 4P)의 4K/240FPS 모드를 이용해 슬로우 모션 촬영

이번에 나온 오즈모 포켓 4P는 여기서 한 걸음 더 나아갔다. 최대 4K 해상도 / 240 프레임을 지원하는 건 같지만 새로운 1인치 CMOS를 적용하고 17스톱의 다이내믹 레인지를 지원한다. 이는 거의 전문가용 풀프레임이나 시네마 카메라 수준의 스펙이다. 기존 10-bit D-Log 컬러 대비 업그레이드된 D-Log 2 컬러 모드를 지원한다는 것도 주목할 만하다. 동일한 장면이라도 스마트폰 등으로 찍은 것과 오즈모 포켓 4P로 찍은 건 명확한 차이가 있다.

기존 스마트폰(갤럭시 S23U)로 이동하며 야경을 촬영

DJI 오즈모 포켓 4P(DJI OSMO Pocket 4P)로 이동하며 야경을 촬영

이는 특히 전문가들에게 유용하다. 더 디테일한 영상 데이터를 담을 수 있기 때문에 과다/과소 노출된 영상을 수정할 때도 손실이나 왜곡이 최소화된다. 야간 촬영, 그늘진 부분의 디테일 표현, 역광에서 너무 밝아진 구름 표현 등 다양한 상황을 영상 편집 과정에서 해결할 수 있다는 의미다.오즈모 포켓 시리즈의 정체성이라 할 수 있는 짐벌(안정화) 및 트래킹(추적) 기능도 우수하다. DJI의 전문가용 짐벌 제품군인 로닌(Ronin) 시리즈에서 검증된 3축 안정화 시스템을 그대로 적용했기 때문에, 한손으로 잡고 빠르게 움직이는 상황에서도 손떨림을 거의 느낄 수 없다.

크게보기 실속형 패키지 상품인 ‘스탠다드 콤보’의 구성품 / 출처=IT동아

크게보기 손쉽게 탈착 가능한 LED 조명 액세서리 ‘필라이트’ / 출처=IT동아

크게보기 좀더 본격적인 콘텐츠 제작에 적합한 ‘브이로그 콤보’의 구성 / 출처=IT동아

크게보기 DJI 마이크 미니 2(왼쪽)와 오즈모 프레임탭(오른쪽) / 출처=IT동아

피사체 자동 추적 기능도 업그레이드됐다. 별다른 조작 없이도 AI가 자동으로 주요 피사체를 포착해 추적하거나, 사용자가 버튼 누르거나 스크린을 터치해 직접 추적할 수도 있다. 특히 오즈모 포켓 4의 액티브트랙(ActiveTrack) 7.0을 업그레이드한 액티브트랙 8.0 기술을 적용했는데, 전반적인 트래킹 능력이 한층 향상됐다. 가장 큰 특징은 망원 촬영 시에도 트래킹 기능이 원활하게 적용된다는 점이다. 이는 듀얼 카메라의 장점을 제대로 살려낸 사례다.약 3시간 동안 4K/30FPS급 영상 촬영 작업을 했는데 아직 배터리가 20% 가량 남아있었다. 물론 작업 내용에 따라 배터리 소모량은 달라질 수 있지만, 이 정도면 제품 사양 대비 상당히 양호한 배터리 효율이다. 흥미로운 점은 기존 오즈모 포켓 4와 동일한 배터리 용량(1545 mAh)을 사용하면서도 영상 스펙은 높아졌다는 것이다. 그럼에도 불구하고 배터리 효율 자체는 기존 제품과 큰 차이가 없다고 DJI 관계자는 밝혔다.다만, 초기 펌웨어 탑재 제품에서는 이용 중 발생하는 발열이 거슬릴 정도였다. 나중에 나온 01.01.00.83 버전 이후의 펌웨어를 설치한 후에는 발열이 상당부분 개선된 것을 느낄 수 있었다. 이 제품을 구매한다면 꼭 최신 펌웨어로 업데이트하는 것을 잊지 말자.오즈모 포켓 4P는 구성품의 종류에 따라 여러 패키지를 선택할 수 있다. 그 중에서 ‘스탠다드 콤보’는 제품 본체, 필라이트(부착형 LED 조명), 손잡이 길이를 연장하는 핸들, 파우치 등으로 구성된다. 본체 단품만 사기에는 다소 아쉽지만 그렇다고 추가 비용을 너무 많이 들이는 것도 원치 않는 실속파를 위한 구성이다.‘브이로그 콤보’는 스탠다드 콤보 구성품에 더해 카메라를 세워두고 작업할 수 있는 오즈모 미니 삼각대, 옷 등에 부착해 깔끔한 음성을 녹음하며 촬영할 수 있는 ‘DJI 마이크 미니 2 (DJI Mic Mini 2)’ 송신기, 무선 리모컨 역할을 하는 오즈모 프레임탭 등의 액세서리가 추가로 제공된다.오즈모 프레임탭은 단순한 무선 리모컨의 기능을 넘어 오즈모 포켓 4P로 촬영 중인 영상을 내장 화면으로 실시간 확인할 수 있다는 점이 특징이다. 오즈모 포켓 시리즈 특유의 5D 조이스틱과 셔터/녹화 버튼까지 탑재하고 있어 실제 기기와 흡사한 조작감을 제공한다.이 외에도 크리에이터 콤보는 DJI 마이크 3 송신기와 광각 렌즈를 포함하고 있으며, 파워 확장 콤보는 배터리 핸들을 제공하는 등 각자의 촬영 목적과 필요에 맞춰 선택할 수 있도록 다양하게 구성되어 있다.DJI 오즈모 포켓 4P는 최근 DJI 제품의 특성을 모두 보여주는 완성도 높은 제품이다. 작고 가벼우면서도 전문가급 시장에서도 어필할 만큼의 성능을 제공한다. 오즈모 포켓 4라는 완성된 기본형을 바탕으로, 듀얼 카메라라는 핵심 기능으로 명확하게 차별화했다.최대 4K/240FPS의 고화질 영상은 물론, 듀얼 카메라 구성을 통해 최대 12배 줌으로 원거리 촬영까지 가능해진 점이 이 제품의 가장 큰 매력이다. 배터리 효율과 조작감도 수준급이고, 자동 트래킹을 비롯한 편의 기능도 적잖게 제공한다. 17스톱의 다이내믹 레인지와 D-Log 2 컬러 모드는 전문가 지향의 색감 표현을 가능하게 한다. 덕분에 전문가들은 자신의 결과물 품질을 한층 업드레이드 할 수 있으며, 전문가가 아닌 일반인이 이용하더라도 어렵지 않게 그럴듯한 콘텐츠를 만들 수 있는 것이 장점이다.제품 가격은 출시일인 6월 29일 DJI 공식 온라인 쇼핑몰 기준 스탠다드 콤보가 89만 5000원, 브이로그 콤보 가 99만 9000원이다. 기본적인 활용도나 사용성은 기존 제품을 통해 상당부분 검증되었다. 여기에 촬영 품질을 좀 더 업그레이드한 휴대용 촬영 기기를 원하는 콘텐츠 크리에이터나 여행 영상 제작자, 브이로거라면 충분히 구매를 검토할 만 하다.IT동아 김영우(pengo@itdonga.com) 기자