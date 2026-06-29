동아제약, 새 건기식 브랜드 ‘파이테라’ 론칭… “일상에서 간편하게 즐기는 슈퍼푸드”

“슈퍼푸드 기반 웰니스 설루션 제공”
곰보백추삼백초 시럽·빌베리·커큐민 등 4종 출시
동아제약, 건기식 브랜드 세분화·다변화 전략
동아제약이 슈퍼푸드 기반 건강기능식품 브랜드 ‘파이테라(PHYTERA)’를 새롭게 론칭했다. 건강 상태에 맞춘 슈퍼푸드 기반 웰니스 설루션을 제공한다는 취지다.
동아제약은 신규 브랜드 파이테라 신제품 4종을 출시하고 본격적인 판매에 들어간다고 29일 밝혔다. 파이테라는 식물을 의미하는 파이(Phy)와 치유를 뜻하는 테라피(Therapy)를 합친 합성어라고 한다. 바쁜 현대인의 다양한 건강 고민을 슈퍼푸드를 활용해 간편하고 맛있게 관리할 수 있도록 돕는다는 의미를 담았다고 소개했다.
특히 자연 유래 원물을 선호하는 소비자 트렌드에 맞춰 슈퍼푸드 본연의 특성을 살린 제품을 선보인다고 동아제약은 전했다. 여기에 언제 어디서나 간편하게 슈퍼푸드를 섭취할 수 있도록 제품을 설계했다고 설명했다.
제품은 ‘곰보백추삼백초 시럽’과 ‘빌베리’, ‘커큐민’, ‘커큐민 망고맛’ 등 4종을 처음 출시했다. 곰보배추삼백초 시럽의 경우 국내 청정 지역에서 재배한 곰보배추와 삼백초를 원료로 한 액상 시럽 제품이다. 물을 넣지 않은 고농축 설계가 적용됐고 배도라지의 구수한 풍미를 살렸다고 한다. 인공감미료와 인공향료는 넣지 않았다고 동아제약은 전했다. 곰보배추와 삼백초는 전통 문헌에 기록된 식물성 원료로 플라보노이드와 퀘르세틴 등 다양한 성분을 함유한 것으로 알려졌다. 플라보노이드는 식물 유래 천연화합물 피토뉴트리언트(식물 영양소) 일종으로 과일과 채소, 허브 등에 풍부하게 함유된 성분이다. 우리 몸에서 염증을 억제하는 항산화 작용과 면역력 증진, 혈관 보호 등에 도움을 주는 것으로 전해진다. 퀘르세틴은 플라보노이드 계열 항산화제로 양파 껍질에 풍부하다. 알레르기 유발을 억제하고 비염이나 천식, 기관지염 등의 증상 완화에 도움을 주는 성분이라고 한다.
빌베리는 눈 건강에 중점을 둔 제품이라고 동아제약은 소개했다. 이탈리아산 빌베리열매추출물분말과 블루베리, 하스카프베리, 엘더베리 등 베리 4종을 배합해 완성한 제품이라고 한다. 1포에 안토시아닌 25mg을 함유했다. 안토시아닌은 식물이 자외선이나 추위 등으로부터 스스로를 보호하기 위해 만들어 내는 수용성 색소 물질로 알려졌다. 시각 색소 단백질인 로돕신의 재합성을 촉진해 눈의 피로를 완화하고 시력 보호를 돕는 성분이라고 한다. 항염, 심혈관 질환 예방에도 효과적인 성분으로 전해졌다. 동아제약 관계자는 “빌베리는 쿨멜팅 공법을 적용해 입안에서 부드럽게 녹아 드는 분말 형태로 만들어졌다”며 “스마트 기기 사용이 많은 직장인이나 학생이 베리 풍미를 즐기면서 간편하게 섭취할 수 있다”고 설명했다.
파이테라 커큐민과 커큐민 망고맛은 리포좀 공법을 적용한 수용성 커큐민 200mg을 1포에 담았다고 한다. 커큐민은 강황의 노란색 색소로 항산화나 항염증 작용을 기대할 수 있는 황금 영양소로 알려졌다. 다만 지용성 성분으로 체내 흡수율이 낮은 단점이 있는 성분이기도 하다. 동아제약 측은 커큐민에 흑후추추출물(피페린)을 배합해 생체 이용률을 고려했다고 강조했다. 종류는 커큐민 본연의 풍미를 살린 기본형과 망고맛 2종으로 선보였다.
동아제약 측은 “파이테라는 바쁜 일상 속에서 간편하게 슈퍼푸드를 활용해 건강한 라이프스타일을 유지하고 싶은 현대인들을 위해 동아제약이 엄선한 슈퍼푸드 설루션 브랜드”라며 “앞으로도 슈퍼푸드 라인업을 지속 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.
동아제약은 일반의약품부터 건강기능식품, 화장품까지 다양한 브랜드를 선보이면서 종합 헬스케어 기업으로 거듭나고 있다. 파이테라 외에 유산균 브랜드 락토바이브와 어린이용 제품 브랜드 미니막스, 영양제 브랜드 셀파렉스, 비타민 브랜드 비타그란, 이너뷰티 브랜드 아일로 등을 건강기능식품 브랜드로 전개하고 있다. 기타 헬스케어 브랜드로는 검가드(구강 케어), 모닝케어(숙취 해소), 비플렉스(영양제), 가글린(구강 청결제) 등이 있다.
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