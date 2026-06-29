한국바이브코딩협회-블루포지, 한국형 바이브코딩 생태계 구축 나선다

한국바이브코딩협회(Korea Vibe Coding Federation·KVCF)와 AI 기반 바이브코딩 플랫폼 기업 블루포지주식회사가 한국형 바이브코딩(Vibe Coding) 생태계 조성을 위해 맞손을 잡았다.
양 기관은 서울 용산구 숙명여자대학교 캠퍼스에서 바이브 코딩 생태계 활성화를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.
협약에 따라 양 기관은 교육과 자격검정, 플랫폼 기술을 연계한 한국형 바이브코딩 생태계 구축한다. 표준화된 교육 체계와 공정한 자격검정 인프라를 마련하겠다는 것이다.
한국바이브코딩협회는 AI 바이브코딩 전문 인재를 양성하고 민간자격 체계를 구축하는 한편, 자격시험 운영과 교육 프로그램을 체계화할 계획이다. 또한 협회가 운영하는 인증 교육과정과 자격시험의 교육·실습·검정 플랫폼으로 블루포지를 공식 지정, 양 기관은 블루포지 플랫폼에서 실제 애플리케이션을 제작하고 테스트한 결과를 기반으로 빌드 성공 여부와 최종 산출물을 자동 평가하는 검정 시스템을 공동 구축·운영할 예정이다.
아울러 양 기관은 교육·검정 서비스 운영을 위한 요금 할인 프로그램과 AI 크레딧 지원, 보안 및 데이터 처리 체계 등을 마련해 관련 서비스를 단계적으로 추진할 계획이다.
문형남 한국바이브코딩협회 회장은 “이번 협약은 교육과 실습, 자격검정, 산업을 연결하는 한국형 바이브코딩 생태계 구축의 출발점”이라며 “협회는 교육과 표준을, 블루포지는 기술과 플랫폼을 담당해 바이브코딩 전문 인재 양성과 산업 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 말했다. 그러면서 “앞으로 대학과 기업, 공공기관과의 협력을 확대해 바이브코딩 교육과 민간자격 운영, 컨퍼런스 개최, 국내외 협력 등을 추진할 계획”이라고 덧붙였다.
서상재 블루포지 대표는 “블루포지는 비개발자도 자연어만으로 실제 서비스 가능한 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 플랫폼”이라며 “협회와 협력해 교육과 산업 현장의 연계를 강화하고 시민 개발자(Citizen Developer) 생태계 확대에 기여하겠다”고 했다.
한편 바이브코딩은 프로그래밍 언어를 입력하지 않고 생성형 AI와 자연어로 대화하면서 프로그램을 구현하는 개발 방식으로, 오픈AI의 공동창업자인 안드레이 카파시가 지난해 처음 제시한 개념이다.
프로그래밍 지식을 갖춘 사용자의 경우 생성형 AI가 제시하는 코드에 대해 빠르게 피드백을 주고받으며 개발 시간을 대폭 단축할 수 있으며, 일반 사용자의 경우에도 AI의 도움을 받아 프로그래밍을 시도할 수 있다는 장점이 있다.
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