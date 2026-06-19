[월간자동차] 26년 5월, 신차·중고차 판매량 급감

‘월간 자동차’는 월별 판매 데이터를 기준으로 자동차 소비 트렌드를 분석하는 월 1회 연재 코너입니다. 사용 연료별(휘발유, 경유, 전기 등) 신차 판매 현황, 신차와 중고차 판매 순위 등을 살펴봅니다. 국토교통부 자동차 등록 정보를 종합한 카이즈유데이터연구소와 한국수입자동차협회 집계를 참조했습니다.
지난 2026년 5월 자동차 소비 트렌드를 살펴보면, 전월 대비 신차 등록이 큰 폭으로 줄었다. 직전월에 이어 연속으로 하락세를 보였다.
국토부 자동차 등록 정보를 종합한 카이즈유데이터연구소에 따르면, 지난 2026년 5월 신차 등록 대수는 총 12만2249대로, 전월인 26년 4월(15만7247대)에 비해 22.3% 줄었다. 구체적으로 국산 신차 등록은 9만1958대로 전월(12만2757대) 대비 25.1% 줄었고, 수입 신차 등록도 3만291대로 전월(3만4490대) 대비 12.2% 하락했다.
업계 관계자는 “지난 5월만 떼어놓고 보면 신차 등록이 급감한 것으로 보이지만, 지난 3월과 4월, 전기차 보조금 집행과 신차 효과, 법인 차량 판매 급증으로 인한 기저효과가 발생했다. 이 때문에 5월 수치가 상대적으로 크겨 꺾여 보이는 측면이 있다”며 “더불어 경기 침체로 팰리세이드와 G80, 그랜저와 같은 고가 차량 판매량이 전년 대비 크게 줄어든 것도 판매량에 영향을 줬다”고 분석했다.
정윤영 한국수입자동차협회(KAIDA) 회장은 “5월 수입 승용차 신규 등록은 일부 브랜드의 물량부족 및 휴일로 인한 영업일수 감소 등으로 전월 대비 감소했다”라고 설명했다.
사용 연료별 신차 등록 현황을 살펴보면, 모두 전월 대비 두 자릿수로 줄었다. 기타연료(▼33.7%)가 가장 큰 폭으로 줄었고, 하이브리드(▼25.9%), 엘피지(▼23.0%), 휘발유(▼21.9%), 전기(▼18.9%), 경유(▼17.4%)가 뒤를 이었다.
차급별 신차 등록률도 모두 전월 대비 큰 폭으로 줄었다. 준대형(▼38.0%) 신차 등록이 가장 큰 폭으로 줄었고, 소형(▼24.9%)과 경형(▼22.7%), 중형(▼20.2%), 준중형(▼19.3%), 대형(▼18.6%)이 뒤를 이었다.
외형별 신차 등록 선호도를 살펴보면, SUV 신차 등록이 6만3756대로 가장 많았다. 이어 세단(3만207대)과 레저용 차량(RV, Recreational Vehicle 8772대), 해치백(3783대), 픽업트럭(1833대), 컨버터블(373대), 쿠페(282대), 왜건(130대)이 뒤를 이었다.
2026년 5월, 국산 신차 등록 1위 모델은 기아 쏘렌토(7788대)다. 5개월 연속 1위 자리를 지켰다. 현대 쏘나타(4870대)와 기아 카니발(4674대), 현대 아반떼(4652대), 기아 스포티지(4454대)가 뒤를 이었다. 현대 그랜저(3920대)는 전월 2위에서 6위로 순위가 하락했다.
2026년 5월, 수입 신차 중 가장 많이 판매된 차량은 테슬라 모델 Y(8762대)다. 4개월 연속 1위 자리에 이름을 올렸다. BMW 5시리즈(2060대)는 전월 3위에서 2위로 순위가 상승했다. 반면 테슬라 모델 3(1301대)는 전월 2위에서 3위로 순위가 하락했다. 벤츠 E-클래스(1284대)와 BMW X3(743대)가 뒤를 이었다.
중고차 거래량 2개월 연속 하락
지난 2026년 5월, 중고차 거래량은 17만409대로 전월(19만3388대)에 비해 11.9% 줄었다.
김정헌 엔카닷컴 시세데이터사업팀장은 “법인 및 사업자 거래의 감소가 지난 5월 중고차 거래량에 영향을 준 것으로 보인다. 실제로 5월 들어서 개인 거래가 전월 대비 10.5% 감소하는 동안 법인 및 사업자 거래는 이보다 더 큰 폭인 15.8%나 급감했다”며 “렌터카 등 실물 비즈니스를 대표하는 영업용 차량 거래는 전월 대비 20.7% 하락하면서 전체적인 침체를 주도했다. 더불어 5월은 가정의 달 특성상 지출이 증가하는 시기이며, 징검다리 연휴와 공휴일 등 영업일수가 짧은 특성이 있다. 이러한 요인이 판매량 감소에 영향을 준 것으로 분석한다”고 말했다.
2026년 5월, 국산 중고차 실거래 대수 1위 모델은 기아 모닝(3069대)으로, 40개월 연속으로 1위 자리를 지켰다. 쉐보레 스파크(2781대)는 4개월 연속 2위 자리를 유지했다. 기아 뉴 레이(2756대)는 전월 4위에서 3위로 순위가 상승한 반면, 현대 그랜저 HG(2743대)는 전월 3위에서 4위로 순위가 하락했다.
2026년 5월, 수입 중고차 부문 선호도 1위 모델은 벤츠 E클래스 5세대(1681대)다. 40개월 연속으로 수입 중고차 시장에서 가장 많은 소비자가 선택한 차량으로 꼽혔다. BMW 5시리즈 7세대(1006대)와 BMW 5시리즈 6세대(600대) 또한 37개월 연속으로 각각 2위와 3위를 유지했다. 벤츠 S클래스 7세대(592대)와 테슬라 모델 Y(543대)가 뒤를 이었다.
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