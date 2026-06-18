“유전자 검사로 대사증후군 예측”…SCL헬스케어, 미국 특허 등록

SCL헬스케어가 대사증후군의 핵심 원인으로 꼽히는 세라마이드(Ceramide)의 혈중 고발현 위험을 유전자 검사로 예측하는 기술에 대해 미국 특허를 취득했다고 18일 밝혔다.
이번 특허 기술은 전장유전체연관성분석(GWAS)을 통해 발굴한 12개의 단일염기다형성(SNP) 마커를 활용해 개인의 대사증후군 발병 위험과 혈중 세라마이드 고발현 가능성을 조기에 예측하는 것이 핵심이다. 질환이 본격적으로 진행되기 전 유전자 검사만으로 위험도를 평가할 수 있으며, 세부 세라마이드 유형까지 분석해 정밀 진단에도 활용할 수 있다는 설명이다.
대사증후군은 복부비만과 고혈압, 고혈당, 이상지질혈증 등이 함께 나타나는 상태로 방치하면 제2형 당뇨병과 심혈관질환 위험이 높아지는 것으로 알려져 있다. 최근에는 세라마이드가 인슐린 저항성을 높여 대사질환을 유발하는 핵심 인자 중 하나로 주목받으면서 조기 예측과 예방의 중요성도 커지고 있다.
SCL헬스케어는 이번 미국 특허 등록으로 세계 최대 바이오헬스 시장에서 해당 기술의 독창성과 진보성을 인정받게 됐다고 평가했다. 회사 측은 향후 대사증후군 조기 예측 및 진단 키트, 건강검진 연계 위험 예측 서비스, 신약 임상시험용 동반진단 바이오마커 등으로 기술을 확대 적용할 계획이다.
SCL헬스케어 관계자는 “고품질의 대사질환 예측 서비스를 빠른 시일 내 고객들에게 제공할 수 있도록 상품화에도 박차를 가하겠다”고 말했다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0