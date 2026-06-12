엔비디아 방한으로 불붙은 AI 인프라 동맹…2027년 첫 가동될 ‘AI 팩토리’ 뭐길래

글로벌 AI 반도체 시장을 지배하고 있는 엔비디아의 창업자 겸 최고경영자(CEO) 젠슨 황이 지난 6월 5일부터 9일까지 방한했다. 그는 PC방과 삼겹살집을 찾고, 잠실야구장 마운드에 올라 시구를 하는 등 한국 문화에 대한 친근감을 드러냈다. 이어 국내 주요 기업과 잇달아 가진 회동은 반도체 공급 협상을 넘어 한국 산업계 전체와 미래 생태계를 함께 그릴 ‘AI 인프라 동맹’을 맺기 위한 행보로 평가된다.
젠슨 황 CEO는 한국을 ‘AI 풀스택(Full Stack)’ 국가라 말했다. 이는 반도체(칩)와 네트워킹, 데이터센터, 클라우드, AI 모델·서비스까지 아우르는 역량을 뜻한다. 그는 “미국이 설계, 대만이 파운드리에 강하다면 한국은 메모리부터 서비스까지 다 갖춘 독보적인 AI 풀스택 국가”라며, 한국 시장의 잠재력을 바탕으로 국내 주요 기업들과 AI 팩토리 구축 및 협력 강화를 공식화했다.
AI 팩토리, 차세대 지능형 토큰 생산 기지
특히 ‘AI 팩토리’ 구현에는 AI 풀스택 역량이 필수적이다. AI 팩토리는 이번 방한의 핵심 키워드로, 전력과 데이터를 원료로 AI의 기본 단위인 ‘토큰(Token)’을 찍어내는 지능형 공장을 의미한다. 이는 범용 데이터를 저장하는 데 그쳤던 기존 데이터센터를 뛰어넘는 개념이다. 기가와트(1GW는 1000MW)급인 AI 팩토리에서는 수십만 장의 고성능 GPU와, 초고속 네트워크, 냉각 설비가 결합된다. 데이터를 입력하면 AI 언어인 토큰을 마치 공장처럼 생산하는 구조다.
즉, AI 팩토리는 데이터 수집, 학습, 파인튜닝(미세조정)부터 자동화 및 대용량 추론에 이르기까지 AI 수명 주기 전반을 가속 인프라와 소프트웨어 통합 시스템으로 최적화하는 특수 컴퓨팅 인프라다. 엔비디아는 “이렇게 생산된 추론 결과는 시스템에 다시 피드백되어 데이터 선순환 구조를 형성하고, 시간이 흐를수록 모델의 정확도를 향상시킨다”고 설명한다.
AI 팩토리를 통해 글로벌 AI 생태계의 패권을 장악하겠다는 전략으로, 엔비디아는 탄탄한 기술력과 제조 인프라를 갖춘 한국 기업들을 최적의 파트너로 선택한 것이다. AI 팩토리는 엔비디아의 통합 플랫폼인 ‘DSX’를 기반으로 구축된다. DSX 플랫폼은 실리콘 칩 설계부터 지역 전력망 제어까지 AI 팩토리 구축의 전 과정을 통합 관리하는 검증 패키지다. 전력 소모 대비 지능형 서비스 생산 단가(와트당 최고 토큰 처리율)를 획기적으로 낮추는 총 6가지 핵심 플랫폼 기술을 포함하고 있다.
SKT-엔비디아, 풀스택 AI 클라우드 맞손
SKT와 네이버는 엔비디아와 대규모 인프라 협력을 체결했다. 지난 8일 서울 서린동에 위치한 SK 그룹 사옥에서 최태원 SK그룹 회장과 만난 젠슨 황 CEO는 기존 SK하이닉스 중심의 HBM 협력을 그룹 차원의 ‘AI 인프라 동맹’으로 격상했다. 양사는 칩부터 데이터센터 운영까지 아우르는 ‘풀스택 AI 클라우드’ 구축을 추진한다.
SKT는 2027년 한국에서 AI 팩토리를 첫 가동할 계획이다. 운영 구조를 검증한 뒤, 향후 이 모델을 GW급 인프라로 단계적으로 확장하고 아시아 전역으로 넓혀 나간다는 목표다. 이를 위해 SKT는 고성능 클라우드 AI 서비스를 제공하는 ‘엔비디아 클라우드 파트너(NVIDIA Cloud Partner)’ 프로그램에 합류했다. SKT는 엔비디아 ‘블랙웰(Blackwell)’ GPU를 시작으로, 올해 하반기 공급 예정인 최신 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’ 플랫폼까지 순차적으로 활용할 계획이다.
네이버, 소버린 AI의 글로벌 전초기지 구축
같은 날 이해진 네이버 이사회 의장도 네이버 사옥 1784에서 젠슨 황 CEO와 만나 GW급 글로벌 AI 팩토리 공동 구축에 합의했다. 이 사업은 2027년 상반기 55MW 규모로 출발해 같은 해 100MW, 2028년 200MW로 키운 뒤 최종적으로 GW급에 도달한다는 구상이다. 참고로, 1GW는 네이버의 하이퍼스케일 데이터센터 ‘각 세종’ 최대 용량(270MW)의 약 4배에 달한다. 네이버의 GPU 클러스터 구축·운영 노하우와 하이퍼스케일 데이터센터 역량이 엔비디아의 차세대 고성능 인프라 플랫폼 DSX와 융합돼 운영 효율을 극대화할 전망이다.
또한 네이버는 최근 국내 기업 최초로 커서, 미스트랄AI, 퍼플렉시티 등 12개의 글로벌 탑티어 AI 기업이 참여하는 ‘엔비디아 네모트론 연합’에 합류했다. 네이버는 네모트론의 공동 기술 개발 성과에 자체 데이터와 학습 노하우를 결합해 ‘하이퍼클로바X’의 성능 고도화와 글로벌 범용성 확보에 속도를 낼 방침이다.
젠슨 황 CEO는 “1GW 규모 AI 팩토리는 현재 기준 약 600억 달러(약 80조 원) 규모 투자에 해당한다”며, “한국 기업들과의 협력을 통해 향후 5년 동안 수천억 달러 규모의 매출이 한국으로 유입될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
LG·두산…전방위로 확산
LG그룹도 LG유플러스를 필두로 엔비디아와 동맹을 맺었다. 8일 서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모 LG 대표는 젠슨 황 CEO와 만나 AI 인프라 협력을 논의했다. LG유플러스와 LG CNS는 엔비디아의 DSX를 기반으로 확장성과 에너지 효율을 높인 차세대 AI 팩토리를 구축할 계획이다. LG에너지솔루션은 이를 구동할 800V 직류(DC) 전력 시스템을 개발하고, LG전자는 냉각수 분배 장치(CDU)와 콜드플레이트 등 AI 팩토리 열 관리용 냉각 솔루션 분야에서 인증을 함께 진행할 계획이다.
두산에너빌리티는 가스터빈, 증기터빈, 소형 모듈형 원자로(SMR) 등 대규모 전력 인프라 포트폴리오와 두산퓨얼셀의 수소 연료전지 시스템을 결합해 AI 팩토리와 엔비디아 DSX 플랫폼을 지원하는 사업 기회를 모색하고 있다. 향후에는 AI 팩토리 구축을 위한 전력 공급 설계를 비롯해 발전 설비 최적화, SMR 등 저탄소 전원 평가 등으로 협력이 확대될 전망이다. 두산에너빌리티는 AI 인프라 요구 사항에 에너지 시스템 기술을 결합, 가속 컴퓨팅 도입으로 증가하는 전력 수요 문제를 해결하는 데 기여할 것으로 기대된다.
AI 시장의 패권이 최적의 에너지 효율에 달린 상황에서, 국내 주요 기업과 엔비디아의 이번 AI 팩토리 구축 동맹이 글로벌 시장 선점과 미래 성장 동력 확보를 위한 강력한 무기가 될 수 있을지 주목된다.
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